Luego de lo que fue el triunfo ante Gimnasia y Esgrima de la Plata por 2 a 1 en condición de visitante, River continúa puntero en la Copa de la Liga Profesional, y a su vez, puertas adentro en la institución de Núñez comienzan a planificar lo que será la temporada 2024, que tendrá a la Copa CONMEBOL Libertadores como el objetivo principal.

Es por eso, que además de una depuración en el plantel, en la que podrían irse varios jugadores históricos, Martín Demichelis podría realizar modificaciones dentro de su cuerpo técnico, y en ese sentido, existe la posibilidad de suma a Pablo Frontini como ayudante de campo.

Ahora, las posibilidades de que esto se dé aumentan, ya que acorde a lo que informa el periodista César Luis Merlo, Frontini renunció a su cargo como entrenador de San Martín de Tucumán luego de quedar eliminado del Reducido de la Primera Nacional tras perder como local ante Deportivo Riestra.

Este cambio se debe a que Germán Lux podría dejar su lugar como ayudante de campo de Demichelis, debido a que, según lo informado por Fabián Godoy en TNT Sports, no tiene una buena relación con el plantel.

Cabe destacar que Frontini estuvo muy cerca de arribar a River antes de que fuera Marcelo Escudero quien asumiera como el director técnico de la Reserva, ya que Marcelo Gallardo le había solicitado a Brito que sumara al ex entrenador de San Martín de Tucumán, que había pasado de Defensores de Belgrano a All Boys.

“Hasta hoy la realidad es que llamaron a mi representante de algunos clubes, pero de River no me llamó nadie. Es difícil cerrar las puertas o no escuchar. Dependerá pura y exclusivamente de lo que pase en el próximo mes. La idea de volver a River me moviliza”, había dicho Frontini en aquella oportunidad en la que sonaba como posible entrenador de la Reserva del Millonario.

¿Habrá salidas en el cuerpo técnico de River?

La posibilidad de sumar nuevos integrantes al cuerpo técnico que encabeza Martín Demichelis no supone que vaya a haber salidas. De hecho, el propio entrenador se encargó de desmentir el rumor alusivo a una posible desvinculación de Germán Lux. “Lux va a estar hasta que yo esté como entrenador de River. Es de la casa, fue profesional, representó a la Selección Argentina y estuvo en la época más gloriosa de los últimos años con el mejor entrenador de la historia del club“, había dicho el mes pasado.

Los números de Pablo Frontini como entrenador

Frontini debutó como entrenador en 2020 y dirigió 4 equipos, todos en la Primera Nacional. Debutó en San Telmo (2020/21), luego pasó a Defensores de Belgrano (2022), tuvo un breve paso por All Boys (2023) y de allí pasó a San Martín de Tucumán, donde dirigió su último partido el pasado viernes.

En total, dirigió 130 partidos, de los que ganó 44, empató 49 y perdió 37, cosechando un total del 46,41% de los puntos posibles. Su mejor campaña, fue en el Santo tucumano, en la que pasó el 52% de los puntos (10G, 9E y 6P).