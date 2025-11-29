Es tendencia:
Tras ganarle la Libertadores 2025 a Palmeiras, la chicana que Flamengo le hizo a River con un posteo

Los de Río de Janeiro obtuvieron su cuarta Copa Libertadores de la historia, pero en medio de los festejos se acordaron de River.

Por Julián Mazzara

Flamengo ganó la cuarta Copa Libertadores de su historia.
Flamengo ganó una nueva Copa Libertadores. Lo hizo en el Monumental de Lima, mismo estadio en el que derrotó a River en 2019, pero ahora se coronó frente a Palmeiras, en lo que fue el tercer partido que disputaron en el año entre sí.

Si bien la final no tuvo muchas incidencias, el gran salto que dio Danilopara cabecear el centro que lanzó Giorgian De Arrascaeta fue suficiente para que el Mengão volviera a celebrar después de tres años, ya que la última conquista fue en 2022 ante Athletico Paranaense, en Guayaquil.

En medio de los festejos, desde las redes sociales del conjunto carioca aprovecharon para acordarse de River y chicanearlo, como así también al resto de los rivales a los que enfrentó en las finales del certamen más importante del continente: una por una, el Community Manager contabilizó las ediciones de Copa Libertadores que conquistaron dentro de los 130 años de historia.

Con delicadeza, solamente colocó cuatro emojis de trofeos junto a los años 1981, 2019, 2022 y 2025, que fueron los años en los que ganaron el certamen que empezó a disputarse a partir de 1960.

El posteo de Flamengo en Twitter.

Así quedó la tabla de campeones de la Copa Libertadores

  1. Independiente (Argentina): 7 títulos
  2. Boca Juniors (Argentina): 6 títulos
  3. Peñarol (Uruguay): 5 títulos
  4. River (Argentina),  Estudiantes de La Plata (Argentina) y Flamengo (Brasil): 4 títulos
  5. Palmeiras (Brasil), San Pablo (Brasil), Santos (Brasil), Gremio (Brasil), Olimpia (Paraguay) y Nacional (Uruguay): 3 títulos
  6. Cruzeiro (Brasil), Internacional (Brasil) y Atlético Nacional (Colombia): 2 títulos
  7. Atlético Mineiro (Brasil), Fluminense (Brasil), Botafogo (Brasil), Vasco da Gama (Brasil), Corinthians (Brasil), San Lorenzo (Argentina), Racing Club (Argentina), Argentinos Juniors (Argentina), Vélez Sarsfield (Argentina), Once Caldas (Colombia), Liga de Quito (Ecuador) y Colo-Colo (Chile): 1 título
Tras ganar la Libertadores, Flamengo clasificó al Mundial de Clubes 2029

Con River a la espera y 34 equipos confirmados: el mapa de los clasificados a la Copa Libertadores 2026

Así está la tabla de países campeones de la Copa Libertadores 

  • Argentina – 25 títulos: Independiente (7), Boca Juniors (6), River Plate (4), Estudiantes de La Plata (4), Racing Club (1), Argentinos Juniors (1), Vélez Sarsfield (1) y San Lorenzo (1)
  • Brasil – 25 títulos: Flamengo (4), San Pablo (3), Santos (3), Gremio (3), Palmeiras (3), Cruzeiro (2), Internacional (2), Vasco da Gama (1), Corinthians (1), Atlético Mineiro (1), Fluminense (1) y Botafogo (1)
  • Uruguay – 8 títulos: Peñarol (5) y Nacional (3)
  • Colombia – 3 títulos: Atlético Nacional (2) y Once Caldas (1)
  • Paraguay – 3 títulos: Olimpia (3)
  • Chile – 1 título: Colo-Colo (1)
  • Ecuador – 1 título: Liga de Quito (1)

DATOS CLAVES

  • Flamengo ganó la Copa Libertadores 2025 al vencer a Palmeiras en el Estadio Monumental de Lima.
  • El gol de la victoria para Flamengo fue marcado por Danilo tras un centro de Giorgian De Arrascaeta.
  • Flamengo ha ganado la Copa Libertadores cuatro veces en total: en 1981, 2019, 2022 y 2025.
