Tras ganarle la Libertadores 2025 a Palmeiras, la chicana que Flamengo le hizo a River con un posteo

Flamengo ganó una nueva Copa Libertadores. Lo hizo en el Monumental de Lima, mismo estadio en el que derrotó a River en 2019, pero ahora se coronó frente a Palmeiras, en lo que fue el tercer partido que disputaron en el año entre sí.

Si bien la final no tuvo muchas incidencias, el gran salto que dio Danilopara cabecear el centro que lanzó Giorgian De Arrascaeta fue suficiente para que el Mengão volviera a celebrar después de tres años, ya que la última conquista fue en 2022 ante Athletico Paranaense, en Guayaquil.

En medio de los festejos, desde las redes sociales del conjunto carioca aprovecharon para acordarse de River y chicanearlo, como así también al resto de los rivales a los que enfrentó en las finales del certamen más importante del continente: una por una, el Community Manager contabilizó las ediciones de Copa Libertadores que conquistaron dentro de los 130 años de historia.

Con delicadeza, solamente colocó cuatro emojis de trofeos junto a los años 1981, 2019, 2022 y 2025, que fueron los años en los que ganaron el certamen que empezó a disputarse a partir de 1960.

El posteo de Flamengo en Twitter.

Así quedó la tabla de campeones de la Copa Libertadores

Independiente (Argentina): 7 títulos Boca Juniors (Argentina): 6 títulos Peñarol (Uruguay): 5 títulos River (Argentina), Estudiantes de La Plata (Argentina) y Flamengo (Brasil): 4 títulos Palmeiras (Brasil), San Pablo (Brasil), Santos (Brasil), Gremio (Brasil), Olimpia (Paraguay) y Nacional (Uruguay): 3 títulos Cruzeiro (Brasil), Internacional (Brasil) y Atlético Nacional (Colombia): 2 títulos Atlético Mineiro (Brasil), Fluminense (Brasil), Botafogo (Brasil), Vasco da Gama (Brasil), Corinthians (Brasil), San Lorenzo (Argentina), Racing Club (Argentina), Argentinos Juniors (Argentina), Vélez Sarsfield (Argentina), Once Caldas (Colombia), Liga de Quito (Ecuador) y Colo-Colo (Chile): 1 título

Así está la tabla de países campeones de la Copa Libertadores

Argentina – 25 títulos: Independiente (7), Boca Juniors (6), River Plate (4), Estudiantes de La Plata (4), Racing Club (1), Argentinos Juniors (1), Vélez Sarsfield (1) y San Lorenzo (1)

Brasil – 25 títulos: Flamengo (4), San Pablo (3), Santos (3), Gremio (3), Palmeiras (3), Cruzeiro (2), Internacional (2), Vasco da Gama (1), Corinthians (1), Atlético Mineiro (1), Fluminense (1) y Botafogo (1)

Uruguay – 8 títulos: Peñarol (5) y Nacional (3)

Colombia – 3 títulos: Atlético Nacional (2) y Once Caldas (1)

Paraguay – 3 títulos: Olimpia (3)

Chile – 1 título: Colo-Colo (1)

Ecuador – 1 título: Liga de Quito (1)

