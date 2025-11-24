Por qué River debe hinchar por Boca en el Torneo Clausura

Con la derrota 3 a 2 ante Racing por los octavos de final del Torneo Clausura, River terminó su participación en la temporada 2025, en la que no cumplió con ninguno de los objetivos propuestos, sin campeonar y por el momento, eliminado de la próxima edición de la Copa Conmebol Libertadores.

Como consecuencia de esto, el equipo comandado por Marcelo Gallardo tendrá que vivir una situación particular: deberá hinchar por Boca. Esto se debe a que si el elenco de Claudio Úbeda se consagra campeón del certamen, lo ayudará con la participación en la próxima Libertadores.

El Xeneize ya se aseguró su participación en la Libertadores 2026 por la tabla anual, debido a que quedó clasificado en la segunda posición. Es por eso que si gana el Torneo Clausura liberará un cupo y este le quedará a River, para de esta manera poder clasificar a la fase dos del torneo continental.

Si esto sucediera, Argentinos Juniors se quedará con el boleto a la fase de grupos y el Millonario irá al repechaje. Para jugar los grupos de la Libertadores, deberá ganar dos llaves de repechaje y así ingresar al bombo 4. Esta situación la vivió Boca este año y quedó eliminado ante Alianza Lima.

Los otros equipos que pueden ayudar a River

Más allá de Boca, hay otros dos equipos que pueden ayudar a River para liberar cupo por la tabla anual. El primero de ellos es Argentinos Juniors y el segundo es Lanús. En caso de que uno de estos dos sean campeones del torneo, también le darán la oportunidad al Millonario de jugar la Libertadores.

En el caso del Bicho de La Paternal, ya se aseguró la clasificación a los cuartos de final tras eliminar a Vélez, y en esta instancia visitará a Boca en La Bombonera. Es decir, uno de los dos irá a semifinales y le servirá al equipo comandado por Marcelo Gallardo para cumplir este objetivo.

Por el lado de Lanús, deberá todavía jugar su partido de octavos de final. El mismo se llevará a cabo el próximo miércoles en el Estadio Néstor Díaz Pérez ante Tigre. En caso de ganar, pasará a cuartos de final, donde esperará por Racing, a quien lo recibirá en su cancha.

