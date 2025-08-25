Es tendencia:
Por qué no juega Enzo Pérez hoy en Lanús vs. River por el Torneo Clausura 2025

Todos los detalles relacionados con la ausencia del mediocampista en el encuentro por la séptima fecha del certamen doméstico.

Por Gabriel Casazza

Enzo Pérez, mediocampista de River.
Este lunes, en el marco de la séptima fecha del Torneo Clausura 2025 de la Copa de la Liga ProfesionalRiver Plate visita a Lanús con La Fortaleza como testigo y como escenario, buscando tres puntos realmente importantes para seguir soñando con el título y con la clasificación a la próxima Copa Libertadores de América.

En medio de ese panorama, Enzo Pérez, uno de los máximos referentes que tiene el cuerpo técnico encabezado por Marcelo Gallardo en la entidad Millonaria, no está a disposición para esta visita de riesgo al Granate. Sí, una novedad totalmente rutilante para los del barrio porteño de Núñez.

Enzo Pérez, ídolo de River. (Foto: Prensa River)

¿Por qué no juega Enzo Pérez en Lanús vs. River?

No es un detalle menor que la ausencia del experimentado volante central de 39 años de edad y dos veces mundialista con la Selección Argentina tiene que ver con una contundente determinación de Gallardo de darles descanso a varios nombres propios del plantel.

El jueves pasado, River llevó a cabo un gran desgaste para conseguir el boleto rumbo a los cuartos de final de la actual Copa Libertadores, empatando 1-1 con Libertad de Paraguay en el Estadio Monumental de Núñez y diagramando la clasificación desde los penales.

Como consecuencia de ello, el oriundo de Maipú, provincia de Mendoza, fue uno de los designados por el Muñeco para seguir el compromiso desde afuera. De hecho, Enzo Pérez ni siquiera formó parte de la lista de convocados oficializada este domingo.

Gabriel Casazza

