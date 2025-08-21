¿Enojado con Gallardo? La particular despedida de Manuel Lanzini de River: “No siempre las cosas salen”

A pesar de que el mercado de pases finalizó, Manuel Lanzini se marchó de River y ahora jugará con la camiseta de Vélez, donde ya fue presentado formalmente para formar parte del elenco que lidera Guillermo Barros Schelotto, quien insistió por su llegada tras que Marcelo Gallardo lo relegara.

El futbolista de 32 años nacido en la ciudad de Ituzaingó podrá disputar la Copa Libertadores con el Fortín luego de que se realizara una especie de transferencia simbólica, ya que era determinante para que se llegara a buen puerto. De hecho, los de Liniers le solicitaban al ex West Ham que rescindiera en el Millonario y llegara en condición de libre. Pero si la operación se daba así, no iba a poder disputar el Torneo Clausura, tal como ocurrió con Marcos Rojo en Racing.

Después de su presentación con la V azulada en el pecho, Lanzini aprovechó su cuenta de Instagram para despedirse del club que lo vio nacer y en el que tuvo tres ciclos, ya que en su primera etapa había salido a préstamo hacia Fluminense. Curiosamente, en el texto no mencionó a Gallardo. “Hoy me toca despedirme una vez más de este club que me dio absolutamente todo desde chico. Fue otra etapa hermosa, con aciertos y errores, porque no siempre las cosas salen como uno sueña, pero siempre traté de dejar lo mejor de mí dentro y fuera de la cancha“, fueron sus primeras palabras.

Cuando se dispuso a continuar, reconoció a los jugadores con los que compartió todo este tiempo, como así también al presidente del Millo y a los fanáticos. Pero no al Muñeco: “Quiero agradecerle a Jorge por haberme abierto nuevamente las puertas del club, a mis compañeros por dejarme ser parte de un grupo humano increíble, lleno de valores que para mí son fundamentales, y al hincha, porque más allá de las diferencias que puedan surgir, saben que siempre defendí esta camiseta con el corazón“.

“Me llevo recuerdos imborrables: volver a salir campeón, reencontrarme con un gol en el clásico y, sobre todo, el orgullo de haber representado a River una vez más”, exclamó Lanzini sobre el final antes de volver a mostrar toda su gratitud en un posteo que incluyó muchas imágenes de lo que fue su último paso: “¡Gracias de corazón, familia riverplatense!”, soltó.

El paso de Manuel Lanzini por River

Manuel Lanzini regresó a River a mediados de 2023 y las expectativas eran muy altas ya que solamente tenía 30 años y venía de jugar en la Premier League durante la última década. Su llegada sobre el inicio de la competencia, el no poder realizar la pretemporada y la readaptación al fútbol argentino lejos estuvieron de jugarle a favor y su primer semestre fue flojo.

Publicidad

Publicidad

Las lesiones aparecieron, el rendimiento esperado estuvo de manera intermitente y la realidad es que el saldo de su segundo paso por el club que lo vio nacer no fue positivo. Fueron 59 partidos en los que marcó dos goles: uno ante Boca en La Bombonera para ganar el Superclásico por la Liga Profesional 2024 y otro por la Copa Libertadores 2025 en la fase de grupos en la goleada ante Independiente del Valle. En lo que respecta a títulos, consiguió el Trofeo de Campeones 2023 y la Supercopa Argentina 2024.

ver también Los millones que pone en juego River ante Libertad por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025