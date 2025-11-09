Qué pasa si River gana, empata o pierde vs. Boca en el Superclásico con la clasificación a la Copa Libertadores 2026

River afronta un partido clave ante Boca en La Bombonera. Luego de un mes repleto de irregularidad en el juego y con malos resultados, los de Marcelo Gallardo buscan dar el golpe en el Superclásico y volverse a Núñez con tres puntos que lo clasifiquen a los octavos de final del Torneo Clausura y que lo acomoden en la tabla anual, pensando en la próxima Copa Libertadores.

¿Cómo puede quedar River en la tabla anual tras el Superclásico?

Si River gana: Rosario Central quedará con 66 puntos, Boca Juniors con 56, River Plate con 55, mientras que Argentinos Juniors y Deportivo Riestra con 51, aunque ambos disputarán su partido de la fecha 15 el próximo lunes.

Si River empata: Rosario Central, que ya jugó su partido de esta fecha, tendrá 66 puntos, Boca Juniors escalará a 57, River quedará con 53 puntos. Argentinos Juniors y Deportivo Riestra tienen 51 y podrían superar al equipo de Marcelo Gallardo en caso de ganar sus partidos del día lunes.

Si River pierde: Rosario Central lidera la tabla anual con 66 unidades, Boca pasará a tener 59, River se quedará con 52. Argentinos Juniors y Deportivo Riestra tienen 51 puntos y podrían superar al Millonario siempre y cuando ganen sus partidos del próximo lunes ya que si empatan los igualarían, pero al tener menor diferencia de gol no lo superarían.

Maximiliano Salas.

La probable formación de River para enfrentar a Boca

Si bien resta la confirmación oficial de Marcelo Gallardo, River saldría desde el arranque a La Bombonera con: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Juan Carlos Portillo, Kevin Castaño, Juanfer Quintero; Maximiliano Salas.

¿Quién es el árbitro del Superclásico?

Luego de la final de la Copa Argentina entre Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors, la AFA hizo oficial que Nicolás Ramírez será el árbitro del Superclásico, tal como sucedió en los últimos dos duelos entre el Xeneize y el Millonario. Ramírez venía de dirigir la final del certamen más federal del país y por eso esperaron a la finalización del mismo para ratificarlo.

La terna completa y quiénes estarán en el VAR

Árbitro principal: Nicolás Ramírez

Jueces de línea: Juan Pablo Belatti y Pablo González

Cuarto árbitro: Pablo Giménez

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Sebastián Habib