Superclásico

Qué pasa si River gana, empata o pierde vs. Boca en el Superclásico con la clasificación a la Copa Libertadores 2026

El Millonario visitará al Xeneize este domingo a partir de las 16.30 horas en La Bombonera por la fecha 15 del Torneo Clausura.

Por Lautaro Toschi

Gonzalo Montiel
© GettyGonzalo Montiel

River afronta un partido clave ante Boca en La Bombonera. Luego de un mes repleto de irregularidad en el juego y con malos resultados, los de Marcelo Gallardo buscan dar el golpe en el Superclásico y volverse a Núñez con tres puntos que lo clasifiquen a los octavos de final del Torneo Clausura y que lo acomoden en la tabla anual, pensando en la próxima Copa Libertadores.

¿Cómo puede quedar River en la tabla anual tras el Superclásico?

Si River gana: Rosario Central quedará con 66 puntos, Boca Juniors con 56, River Plate con 55, mientras que Argentinos Juniors y Deportivo Riestra con 51, aunque ambos disputarán su partido de la fecha 15 el próximo lunes.

Si River empata: Rosario Central, que ya jugó su partido de esta fecha, tendrá 66 puntos, Boca Juniors escalará a 57, River quedará con 53 puntos. Argentinos Juniors y Deportivo Riestra tienen 51 y podrían superar al equipo de Marcelo Gallardo en caso de ganar sus partidos del día lunes.

Si River pierde: Rosario Central lidera la tabla anual con 66 unidades, Boca pasará a tener 59, River se quedará con 52. Argentinos Juniors y Deportivo Riestra tienen 51 puntos y podrían superar al Millonario siempre y cuando ganen sus partidos del próximo lunes ya que si empatan los igualarían, pero al tener menor diferencia de gol no lo superarían.

Maximiliano Salas. (Foto: Getty).

La probable formación de River para enfrentar a Boca

Si bien resta la confirmación oficial de Marcelo Gallardo, River saldría desde el arranque a La Bombonera con: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Juan Carlos Portillo, Kevin Castaño, Juanfer Quintero; Maximiliano Salas.

Mientras el plantel de River se prepara para el Superclásico, Martín Demichelis reapareció con sus recuerdos en La Bombonera: “Triunfadores”

¿Quién es el árbitro del Superclásico?

Luego de la final de la Copa Argentina entre Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors, la AFA hizo oficial que Nicolás Ramírez será el árbitro del Superclásico, tal como sucedió en los últimos dos duelos entre el Xeneize y el Millonario. Ramírez venía de dirigir la final del certamen más federal del país y por eso esperaron a la finalización del mismo para ratificarlo.

La terna completa y quiénes estarán en el VAR

Árbitro principal: Nicolás Ramírez

Jueces de línea: Juan Pablo Belatti y Pablo González

Cuarto árbitro: Pablo Giménez

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Sebastián Habib

Lautaro Toschi

toti pasman

Gallardo dice que va a volver a ganar, pero perdió 11 de los últimos 12 torneos: a veces, dar un paso al costado no es de cobarde

ggrova
german garcía grova

Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

