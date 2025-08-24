Es tendencia:
¿Quién sale en River para que entre Maxi Salas?

El ex atacante de Racing dejó atrás un esguince de rodilla que lo marginó casi un mes de las canchas.

Por Lautaro Toschi

Maximiliano Salas
Maximiliano Salas

Maximiliano Salas fue aire fresco en el ataque de River desde su llegada, aunque una lesión en su rodilla lo frenó. Tras una larga novela, que incluyó enojos en Racing y el pago de una millonario cláusula de salida, el delantero arribó al Millonario a días del inicio del Torneo Clausura. Por aquel entonces, Sebastián Driussi estaba lesionado y Miguel Ángel Borja no estaba en su mejor nivel, por lo que Marcelo Gallardo lo mandó desde el arranque ante Platense por la primera jornada, cuando apenas tenía un puñado de entrenamientos con sus nuevos compañeros.

Salas respondió con un gol y mucha actitud. En Córdoba ante Instituto -por la segunda fecha- volvió a jugar desde el arranque y frete San Lorenzo igual, pero en dicho encuentro se retiró lesionado en el primer tiempo con un dolor en su rodilla. Los estudios determinaron que fue un esguince de rodilla. Cuatro semanas más tarde recibió el alta médica, se volvió a entrenar y podría decir presente el próximo lunes ante Lanús.

¿Quién sale para que entre Salas?

Marcelo Gallardo todavía sigue buscando su equipo ideal. De cara al próximo partido ante Lanús, el Millonario jugaría con un equipo alternativo y eso incluiría a Maximiliano Salas para darle ritmo, pero no porque no sea considerado por el entrenador. De hecho, se estima que el ex Racing será titular indiscutido en un futuro cercano.

Maximiliano Salas. (Foto: Getty).

Maximiliano Salas. (Foto: Getty).

Frente a Lanús, River formaría con: Jeremías Ledesma; Gonzalo Montiel, Sebastián Boselli, Lautaro Rivero, Milton Casco; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Juan Cruz Meza, Santiago Lencina; Bautista Dadín y Maximiliano Salas. Cabe recordar que el Millonario visitará a Lanús el próximo lunes desde las 21.15 horas, mientras que el jueves 28 será el turno de jugar contra Unión por la Copa Argentina en Mendoza.

Marcelo Gallardo recuperó a Maxi Salas para la visita de River a Lanús

¿Por quién jugará Salas cuando Gallardo ponga titulares?

Marcelo Gallardo tiene dos opciones concretas: juega con un esquema 4-3-3 y el que sale para que juegue Salas es el volante creativo –Juanfer, Lencina– o bien puede jugar 4-3-1-2 y que el que salga sea Facundo Colidio. Es difícil que sea Driussi el que deje su lugar para que ingrese Salas ya que viene en un gran buen nivel y además un dato fundamental es que está haciendo goles, algo que a River no le sobra en absoluto.

El inesperado dinero que recibió River por la venta de un ex delantero formado en el club

El inesperado cambio en el futuro de Franco Armani y el plan de River tras ser figura en la Copa Libertadores

lautaro toschi
Lautaro Toschi

