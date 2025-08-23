Tras conseguir una sufrida clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores, necesitando de la serie de penales para desnivelar en condición de local la serie ante Libertad de Paraguay, Marcelo Gallardo recibió muy buenas noticias de cara a la visita del próximo lunes ante Lanús, por la sexta fecha de un Clausura 2025 de una Copa de la Liga en la que buscará cortarse como único líder de la Zona B.

En la práctica de este sábado, Maximiliano Salas recibió el alta médica de la lesión que había sufrido el pasado 27 de julio en el clásico que terminó con empate ante San Lorenzo, un esguince distal del ligamento colateral medial de la rodilla izquierda que frenó lo que había sido una gran presentación del ex Racing como refuerzo de River.

La intención de Gallardo pasa por incluirlo entonces en la convocatoria para el duelo ante Lanús, que se dará a conocer este domingo, y comenzar a darle rodaje poco a poco, por lo que le tocaría iniciar en el banco de suplantes el encuentro que se disputará en La Fortaleza este lunes desde las 21.15.

La recuperación de Salas es una gran noticia también pensando en una durísima serie de cuartos de final de Copa Libertadores ante Palmeiras, que fue el mejor equipo de la fase de grupos con puntaje perfecto y viene de eliminar a Universitario de Deportes en octavos, con marcador global de 4-0.

Salas acumula un gol y una asistencia con la camiseta de River.

Con Sebastián Driussi atravesando un gran momento, el ex Racing muy probablemente peleará con Facundo Colidio para determinar quién será su acompañante en el ataque y por eso la intención de Gallardo de darle minutos cuanto antes para comenzar a evaluar y comparar rendimientos.

El aporte de Salas en River

Maximiliano Salas, una de las grandes apuestas de Marcelo Gallardo para la etapa final de la fase Libertadores, no pudo disputar ninguno de los dos partidos de octavos de final ante Libertad de Paraguay, producto de la lesión que sufrió por la tercera fecha del Clausura 2025.

El Muñeco confió de inmediato en el ex Racing, dándole la oportunidad de ser titular desde la primera fecha del certamen doméstico ante Platense, donde aportó un gol para el triunfo 3-1. Repitió en la visita ante Instituto, donde tuvo una gran actuación y aportó una asistencia en la goleada 4-0. Ante El Ciclón, por la tercera fecha, solo duró 19 minutos antes de la lesión que lo obligó a dejar la cancha.