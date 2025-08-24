Es tendencia:
El inesperado dinero que recibió River por la venta de un ex delantero formado en el club

Lucas Boyé dejó Granada y pasó a otro equipo español y el Millonario se verá beneficiado por el mecanismo de solidaridad.

Por Lautaro Toschi

Lucas Boyé
© @AlavesLucas Boyé

Si bien LaLiga ya comenzó, todavía hay movimientos en los equipos españoles. En los últimos días se confirmó que Lucas Boyé pasó de Granada a Deportivo Alavés. El ex atacante de River finalmente no jugará la temporada 2025/26 en Segunda División y sí lo hará en el equipo del Chacho Coudet que tendrá como objetivo de mínima mantener la categoría y de máxima entrar a alguna competición europea y para eso se reforzó con jugadores importantes.

¿Cuánto dinero recibirá River?

Deportivo Alavés anunció en sus redes sociales: “A sus 29 años, Lucas Boyé se ha confirmado como un atacante goleador, versátil, dinámico y con una enorme capacidad asociativa que sabe, también, lo que es defender la camiseta de la Selección Argentina”. La transferencia se realizó en 5,8 millones de euros, por lo que a River le quedaron 130 mil euros producto del mecanismo de solidaridad que establece la FIFA. Cabe recordar que el atacante estuvo en el Millonario entre sus 14 y 19 años, por lo que a los de Núñez le corresponde un 2,25% del monto de la transferencia.

Deportivo Alavés presentó a Lucas Boyé. (Foto: @Alaves).

¿Cómo fue el paso de Boyé por Granada?

Lucas Boyé ya había jugado en el fútbol español antes de llegar a Granada. En la temporada 2017/18 vistió la camiseta del Celta de Vigo, entre 2020 y 2023 representó a Elche y en ese mismo año arribó al conjunto andaluz donde jugó por dos temporadas, la primera de ellas en Primera División y la restante en Segunda. En total, el delantero formado en River jugó 64 partidos en Granada con 16 goles y 8 asistencias.

Así fue el ciclo de Boyé por River

Para Lucas Boyé no fue sencillo establecerse en River porque tuvo delanteros de mucha jerarquía por delante en la consideración de los entrenadores que lo tuvieron. Tuvo sus primeras convocatorias en 2014 de la mano de Ramón Díaz y en ese mismo año debutó en Primera. Cuando llegó Gallardo lo tuvo en cuenta, aunque detrás de Teo Gutiérres y Rodrigo Mora en la consideración. Jugó parte de 2014 y de 2015 hasta que emigró a Newell´s. Las estadísticas marcan que vistió la casaca del Millonario en 37 oportunidades y marcó dos tantos.

lautaro toschi
Lautaro Toschi

