Quiénes son los 5 jugadores de River que Gallardo descartó para jugar contra Boca

Este domingo, a partir de las 16:30 y en La Bombonera, se llevará a cabo una nueva edición del Superclásico, donde Boca tendrá que recibir a River con el arbitraje de Nicolás Ramírez. Para este encuentro, Marcelo Gallardo ya dio a conocer la lista de convocados.

Así como se produjeron los retornos de Gonzalo Montiel y Sebastián Driussi, quienes se recuperaron de sus respectivas lesiones, en la nómina no aparece Facundo Colidio, quien sufrió un desgarro en el último partido contra Gimnasia y Esgrima de La Plata, que se disputó en el Monumental.

En cuanto a otras ausencias, hay que destacar que los juveniles Juan Cruz Meza, Agustín De la Cuesta, Bautista Dadín y Agustín Ruberto no están presentes, al igual que el uruguayo Sebastián Boselli, quien afrontó tres encuentros en el Torneo Clausura, pero hace cinco juegos que no tiene acción: la última vez fue el 20 de septiembre pasado frente a Atlético Tucumán, donde disputó los 90 minutos.

Las bajas de estos cinco jugadores está relacionada pura y exclusivamente por una cuestión táctica, dado que el Muñeco pretende tener jugadores con mayor experiencia para este encuentro, que será trascendental para poder salir adelante luego de varios resultados negativos.

La lista de convocados de River para visitar a Boca. (Foto: Prensa River)

La probable formación de River

Aunque la alineación recién se dará a conocer de manera oficial horas antes del partido, Marcelo Gallardo ya tendría definidos, siempre que Montiel esté al cien por ciento, los once nombres que presentará River desde el inicio en el Superclásico. El que se habría ganado un lugar en las últimas horas es Enzo Pérez.

Así las cosas, el Millonario alinearía con Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Juan Carlos Portillo o Kevin Castaño, Santiago Lencina o Sebastián Driussi, Juanfer Quintero; y Maximiliano Salas.

