River hoy: anuncio de Gallardo, lesión de Driussi y horario vs. Gimnasia

Si River había quedado malherido desde la eliminación en los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Palmeiras, es muy difícil definir en qué estado transitarán plantel y cuerpo técnico el tramo final del año después de haber sido eliminados también de la Copa Argentina este viernes, luego de caer por penales ante Independiente Rivadavia en la semifinal que se disputó en Córdoba.

Aunque todavía queda la chance de aspirar al título en el Torneo Clausura, también la obligación de lograr la clasificación a la Copa Libertadores de 2026, Marcelo Gallardo reconoció en conferencia de prensa que los objetivos planteados quedaron lejos de cumplirse.

El anuncio de Gallardo sobre su futuro

Tras hacer la autocrítica sobre lo lejos que quedó River de cumplir los objetivos deportivos y asumir la máxima responsabilidad por ello, Marcelo Gallardo hizo una referencia ligada a su continuidad o no en el club: “Analizaremos al final de la temporada, para lo que faltan pocos días, y después haremos un análisis de cómo seguimos, porque claramente los objetivos no se han cumplido. Después analizaremos cómo terminamos el año y tomaremos las decisiones que se tienen que tomar“, manifestó.

Gallardo anunció que habrá evaluación de fin de año antes de tomar una decisión sobre su continuidad.

La lesión que sufrió Driussi

Sebastián Driussi volvió a sufrir una lesión en River, que no le permitió siquiera finalizar la primera mitad de la semifinal de la Copa Argentina ante Independiente Rivadavia y lo llevó a ser reemplazado por Facundo Colidio a los 36 minutos.

Según reportaron desde La Página Millonaria, a Driussi se le sobrecargó el isquiotibial de la pierna izquierda, misma zona en la que sufrió su último desgarro frente a Palmeiras, en el Monumental. Si bien había sumado minutos ante Sarmiento y Talleres, este viernes se resintió.

Por el momento, desde River no confirmaron el tiempo de recuperación que tendrá el delantero de 29 años nacido en San Justo, pero lo observarán durante la semana para determinar si podrá decir presente el próximo domingo 2 de noviembre frente a Gimnasia y Esgrima de La Plata.

Horario confirmado para recibir a Gimnasia

Este sábado se dio a conocer el horario del partido correspondiente a la decimocuarta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Copa de la Liga que River afrontará como local ante Gimnasia y Esgrima de La Plata. El mismo tendrá lugar el domingo 2 de noviembre desde las 20.30 en el Estadio Monumental.