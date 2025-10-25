Tras la eliminación por Copa Argentina, Marcelo Gallardo habló de la finalización de su contrato en River: “A fin de año lo analizaremos”

Fue un nuevo golpazo. Y la crisis deportiva en River se profundiza. Ahora, quedó eliminado de la Copa Argentina en semifinales, tras caer 4-3 por penales ante Independiente Rivadavia luego de un pálido 0-0 en los 90 minutos. Dentro de ese clima de frustración, Marcelo Gallardo se presentó ante la prensa, pero rompió el protocolo habitual: no permitió preguntas y brindó un duro monólogo.

Visiblemente golpeado, asumió el “momento de mierda (SIC)” que vive el equipo y, por primera vez en el año, se refirió directamente al final de temporada, momento en que su contrato con el club finaliza. El Muñeco no buscó excusas y fue brutalmente honesto en su diagnóstico. “Voy a tratar de hablar poco, pero tener argumentos sólidos“, arrancó.

“De acuerdo a los objetivos deportivos de este año, claramente no estuvimos a la altura, nos ha costado muchísimo“. Lejos de confrontar con la tribuna, validó el fastidio general: “La gente tiene razón en manifestar su descontento. Hemos sido un equipo que no identificó a la gente, y eso es responsabilidad de quien les habla. No estuvimos a la altura de partidos decisivos, estuvimos en deuda en ese aspecto”.

El momento más esperado de su discurso llegó al vincular este fracaso deportivo con el fin de su ciclo contractual en diciembre. “Analizaremos al final de la temporada, donde faltan pocos días, y después haremos un análisis de cómo seguimos, porque claramente los objetivos no se han cumplido“, disparó. Gallardo dejó la máxima incertidumbre en el aire al rematar: “Después analizaremos cómo terminamos el año y tomaremos las decisiones que se tienen que tomar“.

Con una crudeza pocas veces vista, Gallardo describió el presente anímico del plantel: “No queda otra que aceptar y abrazar este momento de mierda, te tenés que hacer cargo, no te podés desprender. Cuando viene así, tenés que abrazar este momento oscuro“. Y lanzó un desafío directo al vestuario: “Este momento no es para cualquiera: sostenerse, entrar y jugar. Ahí está la hombría, los hombres se destacan por la adversidad“.

Finalmente, el entrenador advirtió sobre el clima hostil que se avecina. “Es un momento de crítica y maldad en la opinión, todo eso va a suceder y hay que hacerse cargo, después ver quiénes son los que estamos preparados para sostener esto“, sentenció. Y cerró: “El intento de mi parte será tener la emoción controlada, porque si las tenés flojas de papeles, estás terminado. Buenas noches”.

DATOS CLAVE

