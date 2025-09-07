River hoy: Di Carlo y una curiosa definición de Gallardo, qué se les viene a los seleccionados y la incómoda situación del único borrado

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este domingo 7 de septiembre de 2025, con el plantel disfrutando de un fin de semana sin competencia después de varias semanas duras. Di Carlo habló maravillas de Marcelo Gallardo y afirmó que su ciclo es más exitoso que el de Bianchi en Boca, cómo es la situación del único borrado por el Muñeco y qué se les viene a los convocados a sus selecciones.

Di Carlo elogió a Gallardo

El oficialismo eligió a su candidato y es Stefano Di Carlo. En diálogo con La Red, Di Carlos habló maravillas de Marcelo Gallardo: “Marcelo tiene una relación con River que excede todo. Es una leyenda viva y activa de River. No es un entrenador, es otro tratamiento. Él tiene la autoridad para hacer y deshacer. Gallardo debe oficiar, como dijo D’Onofrio, como CEO y gerenciador del fútbol. Es el más apto, tiene las credenciales y porque tiene un diferencial de inteligencia y logra imponer sus argumentos”.

Además, agregó: “Gallardo es más para River de lo que es Bianchi para Boca. En el proceso de Bianchi, no rivalizó de manera directa con River en los títulos conseguidos. Gallardo no solo le dio títulos a River, sino que le sacó del bolsillo varios títulos a Boca. Es una contra cinco. En River no hay punto de comparación la magnitud y la vigencia de Gallardo”.

Di Carlo, candidato a presidente de River. (Foto: @stefanodicarlo).

Gattoni: incómodo presente y qué será de su futuro

Federico Gattoni continuará entrenando por separado hasta que termine este año, allí finalizará su contrato y deberá regresar a Sevilla, que ahora tiene a Matías Almeyda como entrenador. La realidad es que será difícil que sea tenido en cuenta en el conjunto andaluz ya que llegará si rodaje. Cabe recordar que, desde que arribó a River a mediados de 2024, el ex jugador de San Lorenzo acumuló 506 minutos distribuidos en siete partidos.

Si bien se creía que se iba a marchar a mediados de 2025, en caso de interrumpir su préstamo tenía un costo de casi 1 millón de euros, pero la renovación por seis meses más salía 700 mil, por lo que se decidió extenderlo, inclusive sabiendo que el marcador central no iba a ser tenido en cuenta. Cabe destacar que Gallardo optó por repescar a Lautaro Rivero y Sebastián Boselli en el último mercado de pases, además de contratar a Juan Carlos Portillo, quien puede jugar en ese puesto.

Federico Gattoni. (Foto: Getty).

¿Qué se les viene a los seleccionados?

En esta última doble jornada de Eliminatorias Sudamericanas, son varios los jugadores de River que representan a sus selecciones. El próximo martes será la última jornada y se espera que varios jugadores del Millonario tengan actividad. La Selección Argentina -Acuña y Montiel- se medirá ante Ecuador en Guayaquil. Colombia -Quintero y Castaño- visitará a Venezuela. Chile -Paulo Díaz- recibirá a Uruguay, mientras que Paraguay -Matías Galarza- jugará de visitante ante Perú.