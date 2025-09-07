Di Carlo, sobre Gallardo: de ser el “CEO” de River a la comparación con el Boca de Bianchi

El objetivo de Stefano Di Carlo es claro: quiere ser presidente de River. El actual Secretario General, con pasado como vicepresidente en la segunda gestión de Rodolfo D´Onofrio, fue hace semanas elegido como candidato del oficialismo y por eso, en estos días, se está dando a conocer y dialogando más con la prensa, necesita que el socio lo conozca en profundidad y manifestar cuáles son sus planes respecto al club en general y al fútbol en particular. En esta oportunidad, Di Carlo habló de Marcelo Gallardo y, como era de esperar, lo llenó de elogios.

En diálogo con Radio La Red, Di Carlo afirmó: “Marcelo tiene una relación con River que excede todo. Es una leyenda viva y activa de River. No es un entrenador, es otro tratamiento. Él tiene la autoridad para hacer y deshacer. Gallardo debe oficiar, como dijo D’Onofrio, como CEO y gerenciador del fútbol. Es el más apto, tiene las credenciales y porque tiene un diferencial de inteligencia y logra imponer sus argumentos”.

Di Carlo se lanzó como candidato a presidente. (Foto: @stefanodicarlo).

La comparación con el Boca de Bianchi

Por otro lado, Stefano Di Carlo dio su punto de vista sobre la histórica comparación entre el River de Gallardo y el Boca de Bianchi: “Gallardo es más para River de lo que es Bianchi para Boca. En el proceso de Bianchi, no rivalizó de manera directa con River en los títulos conseguidos. Gallardo no solo le dio títulos a River, sino que le sacó del bolsillo varios títulos a Boca. Es una contra cinco. En River no hay punto de comparación la magnitud y la vigencia de Gallardo”.

¿Cuándo son las elecciones en River?

Los socios de River que sea mayores de 16 años y tengan más de tres años de antigüedad podrán votar en las elecciones presidenciales que se realizarán en el Monumental el sábado 1 de noviembre. Son cinco las listas que se presentaron: Stefano Di Carlo representa al oficialismo, mientras que Carlos Trillo, Luis Belli, Pablo Lunati y Daniel Kiper a la oposición. De esta manera se terminará el mandato de Jorge Brito, quien asumió en sus funciones en 2021, luego de ser vicepresidente de Rodolfo D´Onofrio en dos ocasiones.

