La incómoda situación de Federico Gattoni, el único borrado por Marcelo Gallardo en River: qué será de su futuro

Tras la salida de Kranevitter al fútbol turco, el marcador central quedó entrenando en soledad apartado del plantel profesional.

Por Lautaro Toschi

El once de River ante Boca en el último Superclásico en La Bombonera
A mediados de 2025, Marcelo Gallardo fue tajante respecto a la conformación de un nuevo plantel. No solamente en lo que respecta a incorporaciones, sino también en realizar una depuración. Una vez que el Mundial de Clubes terminó para River, la delegación volvió a Buenos Aires, tuvo unos días de descanso, pero también el DT aprovechó ese tiempo para hablar con algunos futbolistas y les comunicó que no iban a ser tenidos en cuenta, que iban a entrenar apartados del plantel -en otro turno- y que se busquen club.

Entre los nombres más destacados aparecieron Manuel Lanzini, Santiago Simón, Rodrigo Aliendro, pero también jugadores con menos oportunidades como González Pirez, Matías Kranevitter y Federico Gattoni, quien prácticamente nunca fue considerado por Marcelo Gallardo.  Su situación es diferente a la del resto de sus compañeros, ya que no regresó a Sevilla -dueño de su pase- por cuestiones económicas, pero bien podría haber salido a préstamo para no perder rodaje.

Tras la salida de Matías Kranevitter al fútbol turco, Federico Gattoni quedó como el único futbolista que se entrena apartado del plantel profesional. Cabe recordar que sus compañeros que estuvieron en su misma situación, todos encontraron sus salidas, ya sea por ventas o a préstamo.

Federico Gattoni continuará entrenando por separado hasta que termine este año, allí finalizará su contrato y deberá regresar a Sevilla, que ahora tiene a Matías Almeyda como entrenador. La realidad es que será difícil que sea tenido en cuenta en el conjunto andaluz ya que llegará si rodaje. Cabe recordar que, desde que arribó a River a mediados de 2024, el ex jugador de San Lorenzo acumuló 506 minutos distribuidos en siete partidos.

¿Por qué Gattoni se quedó en River?

Si bien se creía que se iba a marchar a mediados de 2025, en caso de interrumpir su préstamo tenía un costo de casi 1 millón de euros, pero la renovación por seis meses más salía 700 mil, por lo que se decidió extenderlo, inclusive sabiendo que el marcador central no iba a ser tenido en cuenta. Cabe destacar que Gallardo optó por repescar a Lautaro Rivero y Sebastián Boselli en el último mercado de pases, además de contratar a Juan Carlos Portillo, quien puede jugar en ese puesto.

