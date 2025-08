River hoy: revelaron un llamado a Sergio Ramos, la lesión de Martínez Quarta y la posible formación para la Copa Argentina

River aprovecha que no habrá fecha de Copa de la Liga este fin de semana para enfocarse de lleno en el duelo de treintaidosavos de final de la Copa Argentina que disputará este sábado ante San Martín de Tucumán en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, desde las 21.10.

Más allá de que Marcelo Gallardo podría tener intenciones de probar en la alineación titular a algunos futbolistas que vienen sumando menos rodaje, también deberá realizar variantes obligadas en función de las lesiones que continúan acumulándose en el plantel.

La lesión de Martínez Quarta

Este jueves se confirmó que Lucas Martínez Quarta sufrió un esguince del ligamento colateral medial derecho que le demandará entre dos y tres semanas de recuperación, por lo que será baja en los próximos partidos que dispute el Millonario.

Así las cosas, está descartado de los duelos ante San Martín de Tucumán por Copa Argentina, Independiente por la Copa de la Liga y la ida de los octavos de final de la Copa Conmebol Libertadores frente a Libertad de Paraguay. Además, podría estar ausente frente a Godoy Cruz y en la revancha ante los paraguayos.

River prepara el duelo de Copa Argentina ante San Martín de Tucumán.

Posible XI vs. San Martín de Tucumán

Obligado a prescindir de Lucas Martínez Quarta y Maxi Salas, sin haber recuperado todavía a Sebastián Driussi, Marcelo Gallardo evalúa varias modificaciones para el duelo de este sábado en Santiago del Estero ante San Martín de Tucumán.

Más allá de los lesionados, el DT evalúa dar rodaje a varios futbolistas que no vienen siendo titulares, por lo que podría alinear con Franco Armani o Jeremías Ledesma; Gonzalo Montiel, Germán Pezzella o Sebastián Boselli, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Matías Galarza Fonda; Santiago Lencina, Facundo Colidio y Miguel Borja.

Un campeón juvenil que pide pista

Tras coronarse campeón del Torneo de L’Alcudia con la Selección Argentina Sub 20, el mediocampista central Santiago Espíndola dijo soñar con tener pronto la oportunidad de hacer su estreno en Primera División con River y que ese es su gran objetivo en el corto plazo.

“Mi sueño es debutar en River, a corto plazo poder meterme en el primer equipo. Estoy preparandome para eso, obviamente con tranquilidad, pero ese es mi objetivo en el corto plazo. En la prueba quedé como lateral por derecha. Después me encontraron el puesto de cinco Ahora lo puedo hacer ahí o de volante por izquierda, por derecha. Puedo jugar en cualquier posición”, dijo en diálogo con ESPN para venderse al entrenador del Millonario.

River y su intento fallido de fichar a Sergio Ramos

Tras su salida de Real Madrid, dónde conquistó todo lo posible y se volvió un gran ídolo, Sergio Ramos pasó por Paris Saint-Germain para luego regresar a Sevilla, el club que lo vio nacer como profesional. Fue tras aquel ciclo, a mediados del 2024, cuando Boca y River se ilusionaron con contar con él.

En ese entonces, trascendió que ambos gigantes del fútbol argentino tantearon la situación de Ramos. Ahora, un año después, Matías Patanian, vicepresidente del Millonario, reveló a Radio La Red que fue él mismo quién estuvo en contacto con el zaguero.

“A Sergio lo llamé personalmente el año pasado para llevarlo a River, cuándo él ya era jugador libre. Me escuchó, lo pensó y a los días me lo agradeció, pero desestimó la propuesta”, indicó. Finalmente, el ex Sevilla decidió ponerse la camiseta de Rayados de Monterrey, dónde aún se desempeña.

