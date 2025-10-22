River hoy: el regreso que contempla Panichelli, decisión de Gallardo con Subiabre y posible XI vs. Independiente de Mendoza por Copa Argentina

Tras volver a la victoria en el Torneo Clausura imponiéndose 2-0 en Córdoba a Talleres, River apunta todos los cartuchos a las semifinales de Copa Argentina que disputará este viernes desde las 22.10 ante Independiente Rivadavia de Mendoza, de regreso al Estadio Mario Alberto Kempes.

Para sacar boleto al partido por el título, Marcelo Gallardo podrá sacar provecho de regresos importantes al equipo y evalúa además hacer modificaciones en todas las líneas en relación a su anterior visita al estadio mundialista cordobés.

En la previa de tan trascendental encuentro para las aspiraciones del Millonario de coronar con un título el semestre, llegaron al club las declaraciones del goleador de la Ligue 1 Joaquín Panichelli sobre la posibilidad de volver algún día y el plantel recibió de regreso a Ian Subiabre tras disputar el Mundial Sub 20 con la Selección Argentina.

¿Piensa Panichelli en volver?

Joaquín Panichelli dejó River antes de debutar en Primera División, pues ni siquiera aceptó firmar su primer contrato ante la posibilidad de ir a poner a prueba su talento en el fútbol europeo. Dos años después, destaca como máximo artillero de la Ligue 1 de Francia, donde defiende la camiseta del Racing de Estrasburgo.

Tras su doblete ante PSG, el delantero fue consultado sobre la posibilidad de volver algún día al Millonario: “A River solo le agradezco porque yo me quise ir, había muchos jugadores en mi puesto. En algún momento me gustaría volver, ¿a quién no?”, dijo.

La decisión de Gallardo con Subiabre

Ian Subiabre ya está otra vez a disposición de Marcelo Gallardo a su regreso desde Chile, donde disputó el Mundial Sub 20 con la Selección Argentina. Sin embargo, no será tenido en cuenta para el duelo de este viernes ante Independiente Rivadavia de Mendoza por Copa Argentina.

Publicidad

Publicidad

La decisión del entrenador pasa en cambio por dar al juvenil la posibilidad de hacer una puesta a punto con trabajos diferentes a los del grueso del plantel para sí contemplar su convocatoria para el partido que el domingo 2 de noviembre River disputará ante Gimnasia y Esgrima de La Plata en el Estadio Monumental, por la decimocuarta fecha del Clausura 2025 de la Copa de la Liga.

La posible formación vs. Independiente de Mendoza

Si bien resta la confirmación oficial de Marcelo Gallardo, se estima que habrá cambios en todas las líneas. El probable once para jugar contra Independiente Rivadavia es: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Juan Carlos Portillo, Nacho Fernández, Juanfer Quintero; Maximiliano Salas y Facundo Colidio.