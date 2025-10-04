River hoy: equipo vs. Rosario Central, agasajo a Rivero y bajas confirmadas ante Sarmiento

Tras celebrar la clasificación a las semifinales de la Copa Argentina, para pasar rápido la página de la decepción que generó la eliminación en Copa Libertadores ante Palmeiras y la posterior derrota en el Estadio Monumental ante Deportivo Riestra, River realizó el viernes su primer entrenamiento de cara a la visita de este domingo ante Rosario Central y Marcelo Gallardo terminará de decidir hoy mismo lista de convocados y alineación.

En esa misma práctica hubo también un agasajo para Lautaro Rivero, recientemente convocado para sumarse por primera vez a la Selección Argentina que conduce Lionel Scaloni, a la que acudirá junto a dos compañeros ya laureados con La Albiceleste: Marcos Acuña y Gonzalo Montiel.

El probable XI para visitar a Rosario Central

Tras evaluar en qué condiciones físicas se encuentra cada uno de los futbolistas que el jueves fueron parte del duelo ante Racing, Marcelo Gallardo comenzó a definir una alineación titular en la que no podrá contar con Maxi Salas, expulsado ante Deportivo Riestra.

En su visita a Rosario Central, programada para este domingo a las 21.15, El Millonario saltaría a la cancha con Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Juan Portillo, Kevin Castaño, Giuliano Galoppo, Juanfer Quintero, Nacho Fernández y Facundo Colidio.

Agasajo a Lautaro Rivero por su convocatoria a la Selección Argentina. (Foto de River en X).

Felicidad por la convocatoria de Rivero

En River hay una gran satisfacción por la primera convocatoria a la Selección Argentina que conduce Lionel Scaloni de Lautaro Rivero, defensor de tan solo 21 años que fue repescado a mediados de año desde Central Córdoba, donde se encontraba a préstamo, y que no tardó en afianzarse en el equipo titular, con grandes rendimientos.

La buena actualidad del jugador llevó también a que tuviera un agasajo en el entrenamiento que El Millonario realizó este viernes en Cardales. Allí, Rivero recibió el abrazo y unas palabras de Marcelo Gallardo, además de la felicitación de todos sus compañeros, que lo rodearon y lo aplaudieron por otro gran paso en su corta carrera profesional.

Jugadores ya descartados para visitar a Sarmiento

Además de Maximiliano Salas, que fue sancionado con dos fechas de suspensión por su expulsión ante Deportivo Riestra, River no podrá contar en su visita a Sarmiento, programada para el domingo 12 de octubre, con los seis futbolistas del plantel que conduce Marcelo Gallardo que fueron llamados para disputar la Fecha FIFA con sus respectivas selecciones.

Se trata del mencionado Lautaro Rivero, Marcos Acuña y Gonzalo Montiel, que reportarán con la Selección Argentina; los colombianos Kevin Castaño y Juan Fernando Quintero; y el paraguayo Matías Galarza Fonda, que había sido muy elogiado por el entrenador Gustavo Alfaro en el curso de la última doble fecha de Eliminatorias de Conmebol.

