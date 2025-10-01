Es tendencia:
logotipo del encabezado
River Plate

River hoy: expediente abierto a Montiel y Enzo Pérez, joya blindada ante el interés de Inter de Milan y XI para enfrentar a Racing

Las noticias que los hinchas del Millonario no pueden dejar de leer este miércoles 1 de octubre.

Por Juan Ignacio Portiglia

El Millonario ultima detalles para enfrentar a Racing por Copa Argentina. (Foto de River Plate).
El Millonario ultima detalles para enfrentar a Racing por Copa Argentina. (Foto de River Plate).

En busca de dejar atrás el sinsabor que dejó la eliminación en cuartos de final de la Copa Libertadores a manos de Palmeiras, sumado al golpe que le propinó Deportivo Riestra derrotándolo en el Estadio Monumental por el Clausura 2025, River ultima detalles para enfrentar a Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina.

Marcelo Gallardo termina de definir este miércoles la alineación con la que intentará dejar en el camino a La Academia y sellar su boleto a semifinales, mientras en el club hubo noticias relacionadas a renovaciones y a posibles castigos de Conmebol.

Conmebol abrió expedientes a Montiel y Enzo Pérez

Gonzalo Montiel y Enzo Pérez, dos de los máximos referentes que tiene River dentro del plantel, tienen expedientes abiertos en Conmebol como otro saldo negativo de la serie de cuartos de final de la Copa Libertadores. Los mismos refieren al incumplimiento del artículo 7.3.4.1 del Manual de Clubes de la Conmebol Libertadores 2025 evidenciando que eran estos los futbolistas requeridos por la organización para expresarse tras el encuentro y no lo hicieron.

También están bajo investigación por el incumplimiento a los “principios de conducta” referidos en el Código Disciplinario, particularmente por “comportarse de manera ofensiva, insultante o realizar manifestaciones difamatorias de cualquier índole” (2b), “violar las pautas mínimas de lo que se ha de considerar como un comportamiento aceptable en el ámbito del deporte y del fútbol organizado” (2c) y “comportarse de manera tal que el fútbol como deporte en general y la CONMEBOL en particular, pudieran verse desacreditados como consecuencia de ese comportamiento”.

Blindaje para Scarlato

Luca Scarlato, futbolista que estaba siendo seguido por Inter de Milán, firmó su primer contrato profesional con River con solo 16 años. El capitán de la Séptima División, que habitualmente luce el número 10 en la espalda, podrá así continuar con su desarrollo en inferiores esperando tener pronto la oportunidad de hacer su estreno en el primer equipo.

El probable equipo de River para enfrentar a Racing

A falta de confirmación oficial, Marcelo Gallardo ya tiene prácticamente definido el equipo con el que saldrá a hacer frente a Racing en el Gigante de Arroyito, buscando sellar el boleto a las semifinales de la Copa Argentina.

Publicidad

El Millonario saltaría a la cancha con Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta o Paulo Díaz, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Portillo, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas y Facundo Colidio.

juan ignacio portiglia
Juan Ignacio Portiglia

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Gracias a Simeone, Julián Álvarez puede ser nuestro Messi en el próximo Mundial

ggrova
german garcía grova

Se acabó la novela: Ian Subiabre renovará con River y jugará el Mundial sub 20

Lee también
¿Miguel Ángel Russo no dirige más a Boca?
Boca Juniors

¿Miguel Ángel Russo no dirige más a Boca?

¿Dos cambios obligados? La posible formación que Claudio Úbeda evalúa para que Boca reciba a Newell’s
Boca Juniors

¿Dos cambios obligados? La posible formación que Claudio Úbeda evalúa para que Boca reciba a Newell’s

Se conoció la decisión final de Mercedes con Kimi Antonelli y su futuro en la Fórmula 1 para el 2026
FÓRMULA 1

Se conoció la decisión final de Mercedes con Kimi Antonelli y su futuro en la Fórmula 1 para el 2026

En medio de las críticas, un referente histórico de River respaldó a Gallardo: “Lo banco a muerte”
River Plate

En medio de las críticas, un referente histórico de River respaldó a Gallardo: “Lo banco a muerte”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo