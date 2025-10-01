River hoy: expediente abierto a Montiel y Enzo Pérez, joya blindada ante el interés de Inter de Milan y XI para enfrentar a Racing

En busca de dejar atrás el sinsabor que dejó la eliminación en cuartos de final de la Copa Libertadores a manos de Palmeiras, sumado al golpe que le propinó Deportivo Riestra derrotándolo en el Estadio Monumental por el Clausura 2025, River ultima detalles para enfrentar a Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina.

Marcelo Gallardo termina de definir este miércoles la alineación con la que intentará dejar en el camino a La Academia y sellar su boleto a semifinales, mientras en el club hubo noticias relacionadas a renovaciones y a posibles castigos de Conmebol.

Conmebol abrió expedientes a Montiel y Enzo Pérez

Gonzalo Montiel y Enzo Pérez, dos de los máximos referentes que tiene River dentro del plantel, tienen expedientes abiertos en Conmebol como otro saldo negativo de la serie de cuartos de final de la Copa Libertadores. Los mismos refieren al incumplimiento del artículo 7.3.4.1 del Manual de Clubes de la Conmebol Libertadores 2025 evidenciando que eran estos los futbolistas requeridos por la organización para expresarse tras el encuentro y no lo hicieron.

También están bajo investigación por el incumplimiento a los “principios de conducta” referidos en el Código Disciplinario, particularmente por “comportarse de manera ofensiva, insultante o realizar manifestaciones difamatorias de cualquier índole” (2b), “violar las pautas mínimas de lo que se ha de considerar como un comportamiento aceptable en el ámbito del deporte y del fútbol organizado” (2c) y “comportarse de manera tal que el fútbol como deporte en general y la CONMEBOL en particular, pudieran verse desacreditados como consecuencia de ese comportamiento”.

Blindaje para Scarlato

Luca Scarlato, futbolista que estaba siendo seguido por Inter de Milán, firmó su primer contrato profesional con River con solo 16 años. El capitán de la Séptima División, que habitualmente luce el número 10 en la espalda, podrá así continuar con su desarrollo en inferiores esperando tener pronto la oportunidad de hacer su estreno en el primer equipo.

El probable equipo de River para enfrentar a Racing

A falta de confirmación oficial, Marcelo Gallardo ya tiene prácticamente definido el equipo con el que saldrá a hacer frente a Racing en el Gigante de Arroyito, buscando sellar el boleto a las semifinales de la Copa Argentina.

Publicidad

Publicidad

El Millonario saltaría a la cancha con Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta o Paulo Díaz, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Portillo, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas y Facundo Colidio.