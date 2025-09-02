River hoy: la multa de la AFA y Maxi Salas habló sobre Marcos Rojo y el cruce con Racing por la Copa Argentina

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este martes 2 de septiembre, con el foco puesto en los convocados a sus selecciones. Cuántos futbolistas fueron citados para disputar las Eliminatorias Sudamericanas, por qué la AFA multó al Millonario y cuánto dinero tendrá que pagar y las declaraciones de Maximiliano Salas sobre el duelo ante Racing por Copa Argentina y su percepción sobre Marcos Rojo.

River fue multado por la AFA

Como Marcelo Gallardo no habló en conferencia de prensa tras la victoria del Millonario ante San Martín de San Juan, la AFA sancionó al club de Núñez. La multa que le corresponde pagar a River es del valor de 250 populares, que en la actualidad están valuadas en 23 mil pesos, por lo que la suma a desembolsar asciende a $5.750.000. Este dinero será descontado de lo que la Asociación del Fútbol Argentino le paga al club de Núñez en concepto de los derechos de televisión.

El artículo 57 del Reglamento para la Organización, Desarrollo y Transmisión de la LPF indica: “Ambos técnicos están obligados a estar disponibles para la conferencia de prensa dos días antes del partido y después del partido (junto a un jugador capitán, representativo o referente). La conferencia de prensa después del partido no debe comenzar más tarde de veinte (20) minutos después de la conclusión del partido para los visitantes y cuarenta (40) minutos para los locales”.

Salas palpitó el cruce con Racing por Copa Argentina y habló de Marcos Rojo

River y Racing se medirán por los cuartos de final de la Copa Argentina en lo que será un partido especial para Maxi Salas tras su polémica salida de la Academia para jugar en el Millonario, como también para Marcos Rojo, que arribó al elenco de Avellaneda tras jugar en Boca. El atacante correntino dialogó con ESPN y dijo: “Rojo es un gran jugador, es una gran persona, no tengo nada contra él, se dice mucho que va a lastimar, pero estoy tranquilo. Se que es un jugador respetuoso y tiene una trayectoria muy grande”.

Además, agregó: “Es un partido más y el que gana pasa a semifinales. Yo estoy muy tranquilo, dejé todo en Racing y ahora estoy enfocado acá. Era mi sueño jugar en River, lo cumplí, pero hay que sostenerlo y aprender muchas cosas. Contento, es un club grande, todo organizado y muy lindo, hay que estar a la altura, asi que feliz”.

El plantel aprovecha el descanso: se vienen días de definiciones

Tras el triunfo ante San Martín de San Juan, el plantel de River tuvo dos días de descanso. Los jugadores regresarán a entrenar recién el próximo miércoles. Cabe destacar que el próximo fin de semana no habrá fecha por las Eliminatorias y que la actividad recién regresará el sábado 13 cuando el Millonario visite a Estudiantes en La Plata. Luego se vendrá la serie de cuartos de final de la Copa Libertadores ante Palemeiras -los miércoles 17 y 24-, en el medio estará el partido contra Atlético Tucumán en condición de visitante y la semana siguiente será el turno de recibir a Deportivo Riestra.

El fixture de River en septiembre.

Los convocados de River para las Eliminatorias

Para esta doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas, River tuvo a varios convocados. Gonzalo Montiel y Marcos Acuña en la Selección Argentina, Paulo Díaz en Chile, Matías Galarza Fonda en Paraguay y tanto Kevin Castaño como Juanfer Quintero en Colombia. Cabe recordar que esta es la última doble jornada de clasificatorias para la Copa del Mundo 2026.