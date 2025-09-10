Nico González, picante con los jugadores de Ecuador: ”Parece que ganaron la Final del Mundo”

La Selección Argentina, este martes 9 de septiembre, cerró su participación en las Eliminatorias Conmebol Sudamericanas para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 con una polémica derrota 1 a 0 frente a Ecuador en el Estadio Monumental de la ciudad de Guayaquil.

El duelo estuvo marcado por tres jugadas puntuales. La expulsión de Nicolás Otamendi por ser último hombre al derribar a Enner Valencia, una infracción de Piero Hincapié sobre Nicolás González por un manotazo en el rostro que solo fue sancionado como tiro libre y el penal dudoso de Nicolás Tagliafico por un contacto en el área con Ángelo Preciado.

Tras el partido, que simplemente sirvió para cerrar los números de la tabla de posiciones de las Eliminatorias porque ambos combinados nacionales ya estaban clasificados (de hecho Argentina inició la doble fecha FIFA de septiembre sabiendo que nadie podía superarlo en el primer puesto de la clasificación del torneo clasificatorio), los futbolistas compartieron sus impresiones.

Entre ellas, la que resaltó fue la de Nicolás González, quien no ocultó su fastidio por la celebración de los integrantes del plantel que comanda Sebastián Beccacece por las inmediaciones del estadio Monumental. ”Acá los muchachos están contentos, parece que ganaron la Final del Mundo”, soltó el delantero del Atlético de Madrid.

Dibu Martínez apuntó contra Wilmar Roldán

Sin dudas Wilmar Roldán fue el gran protagonista del partido. El colombiano dejó desparramados cuestionamientos por su accionar tanto en Ecuador (reclama por la segunda amarilla a Moisés Caicedo) como en Argentina. Y al respecto, el que también señaló al juez a cargo del partido correspondiente a la fecha 18 de las Eliminatorias fue Emiliano Martínez.

”Fue un partido duro, yo creo que un empate estaba bien. El árbitro la verdad no sé qué cobró, fue una disputa normal. Pero bueno, para ganarnos nos tienen que ganar así”, opinó Dibu, con cierta picardía, ante los medios presentes una vez consumada la caída de la Albiceleste por 1 a 0 (gol de Enner Valencia de penal).

