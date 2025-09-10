La despedida de Nicolás Otamendi tras su expulsión con Argentina vs. Ecuador

Nicolás Otamendi no tuvo frente a Ecuador el partido que soñó para cerrar su proceso con la Selección Argentina en las Eliminatorias Conmebol Sudamericanas. Encima, era sumamente especial, puesto que ante la ausencia de Lionel Messi llevó la cinta de capitán. No obstante, a los 30 minutos, el escenario ideal se derrumbó.

El defensor del Benfica derribó a Enner Valencia cuando el delantero se iba de frente al Dibu Martínez. Tal acción le costó su primera expulsión en el combinado albiceleste mayor, lo que, para colmo de males, lo apartará del once inicial para el debut en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Al respecto, pocas horas después de lo que fue derrota para Argentina 1 a 0, Nicolás Otamendi hizo su descargo en su cuenta de Instagram: ”Fue la primera con esta camiseta, no fue la tarde. Pero me quedo con las Eliminatorias que se hicieron a base de trabajo, entrega y alegría por sobre todas las cosas. Porque para que las cosas salgan bien, uno tiene que venir a disfrutar y saber representar esta camiseta”.

Asimismo, remarcó su sentir por ser parte de la Selección y confirmó que fue su despedida del torneo clasificatorio para la Copa Mundial: ”Orgulloso de este grupo hoy, mañana y siempre. Vamos Argentina. Este fue mi último capitulo de Eliminatorias, gracias por todo el apoyo”.

Las palabras de Nicolás Otamendi tras su expulsión con Ecuador.

Nicolás Otamendi se consolidó como el quinto jugador con más presencias en la Selección Argentina

Nicolás Otamendi, este martes 9 de septiembre contra Ecuador en Guayaquil, llegó a su partido número 128 con la Selección Argentina mayor. De este modo, se mantiene en el quinto lugar de la clasificación de los jugadores con más presencias en la historia, ubicándose por debajo de Javier Zanetti (143), Ángel Di María (145), Javier Mascherano (147) y Lionel Messi (194).

Publicidad

Publicidad

Lo que le queda a Argentina en 2025

La Selección Argentina todavía tendrá actividad en el cierre del 2025. En octubre se medirá a Venezuela y Puerto Rico en los Estados Unidos, mientras que en noviembre visitará Angola y la India, todos encuentros amistosos para prepararse para la Copa Mundial. Y el 5 de diciembre se mantendrá atento al sorteo que la FIFA realizará en Washington para confeccionar los grupos de la Copa del Mundo. Ese día se enterará cuáles serán sus 3 rivales de su zona y los posibles cruces para la instancia de eliminación directa (que en esta edición iniciará desde 16vos de Final).

ver también El reconocimiento que se llevó Rodrigo De Paul por su partido con Argentina ante Ecuador