El reconocimiento que se llevó Rodrigo De Paul por su partido con Argentina ante Ecuador

Si bien no fue el mejor resultado para la Selección Argentina (derrota 1 a 0 en Guayaquil), el encuentro contra el combinado de Ecuador por la fecha 18 de las Eliminatorias Conmebol Sudamericanas para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 fue especial para Rodrigo De Paul.

Es que fue el partido número 80 de Motorcito con la camiseta del elenco nacional mayor, una estadística que tuvo su piedra fundacional el 11 de octubre del 2018 en un amistoso contra Irak en el Prince Faisal bin Fahd Stadium de la ciudad de Riad, en Arabia Saudita (fue triunfo del elenco que ya comandaba Lionel Scaloni por 4 a 0).

Al respecto, en la previa del cruce contra el elenco que dirige Sebastián Beccacece, Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, le entregó a Rodrigo De Paul una camiseta de la Selección Argentina con el dorsal 80 en la espalda, en conmemoración al importante número de presencias.

”Felicidades por tus 80 partidos con la camiseta más linda de todas. Seguí defendiéndola con esa garra y actitud que tanto te caracteriza. ¡Te quiero mucho, Motorcito!”, escribió Chiqui en una publicación que realizó en sus cuentas de redes sociales, en las que se lo ve en dos fotos con el mediocampista del Inter Miami.

Tweet placeholder

Asimismo, Rodrigo De Paul, luego del enfrentamiento con Ecuador, también dejó sus impresiones por el hecho de haber alcanzado semejante cantidad de compromisos con Argentina: ”80 veces defendiendo mi país, y yo que soñaba con ponérmela una vez! Me siento un privilegiado del camino recorrido, siento orgullo de pertenecer a un equipo que hizo historia. Qué emoción ser parte de ese grupo tan pequeño en conseguir 80 partidos con esta camiseta! GRACIAS!!!”.

Publicidad

Publicidad

Los números de Rodrigo De Paul con la Selección Argentina

Rodrigo De Paul alcanzó sus 80 partidos con la Selección Argentina, los cuales se desglosan de la siguiente manera: 33 por Eliminatorias, 22 partidos amistosos, 17 por Copa América, 7 por la Copa Mundial y 1 en la Copa de Campeones UEFA – Conmebol (Finalissima).

Motorcito suma 2 goles, 11 asistencias, 11 amonestaciones y ninguna expulsión. Además, ostenta cuatro títulos: Copa América de Brasil 2021, Finalissima 2022, Copa del Mundo de Qatar 2022 y Copa América de Estados Unidos 2024.

ver también Nico González, picante con los jugadores de Ecuador: ”Parece que ganaron la Final del Mundo”