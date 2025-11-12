Es tendencia:
logotipo del encabezado
River Plate

River hoy: la situación de Enzo Pérez tras el Superclásico, futuro de Borja y posibles cambios vs. Vélez

Las noticias que los hinchas del Millonario no pueden dejar de leer este miércoles 12 de noviembre.

Por Juan Ignacio Portiglia

Seguí a Bolavip en Google!
BUENOS AIRES, ARGENTINA – NOVEMBER 09: Enzo Pérez of River Plate looks on during the Torneo Apertura Betano 2025 superclasico match between Boca Juniors and River Plate at Estadio Alberto J. Armando on November 09, 2025 in Buenos Aires, Argentina. (Photo by Rodrigo Valle/Getty Images)
© Getty ImagesBUENOS AIRES, ARGENTINA – NOVEMBER 09: Enzo Pérez of River Plate looks on during the Torneo Apertura Betano 2025 superclasico match between Boca Juniors and River Plate at Estadio Alberto J. Armando on November 09, 2025 in Buenos Aires, Argentina. (Photo by Rodrigo Valle/Getty Images)

La derrota 2-0 en el Superclásico ante Boca no solo marcó un nuevo golpe anímico para River, sino también a sus intenciones de clasificar a la Copa Libertadores del año próximo, por lo que sumar una victoria en la visita a Vélez con que el equipo que conduce Marcelo Gallardo cerrará su participación en la primera fase del Torneo Clausura, buscando asegurar también su lugar en los playoffs, más que una necesidad se volvió una obligación.

El plantel retomó el martes los trabajos en Ezeiza de cara a dicho encuentro y el DT promoverá varios cambios en la formación, algunos obligados por distintas circunstancias y otros para seguir buscando ese funcionamiento que no apareció a lo largo del semestre.

La situación de Enzo Pérez

El Superclásico ante Boca dejó claro que Enzo Pérez no ocupa un lugar de privilegio en los planes futbolísticos de Marcelo Gallardo, quien ni siquiera lo mandó a la cancha como recambio. Sin embargo, las bajas que tendrá River el próximo domingo en Liniers podrían devolverlo a la alineación titular, algo que no sucede desde la revancha de cuartos de final ante Palmeiras.

El contrato del jugador de 39 años vence el 31 de diciembre y no hay mayores novedades sobre su futuro, aunque sí es importante destacar al respecto que la llegada de un nuevo mediocampista central sería una de las prioridades del Millonario en el próximo mercado.

River se prepara en Ezeiza tras un duelo de máxima necesidad ante Vélez. (River Plate en X).

River se prepara en Ezeiza tras un duelo de máxima necesidad ante Vélez. (River Plate en X).

¿Borja podría seguir en River?

Otro jugador cuyo contrato expirará a fin de año es Miguel Borja, uno de los más resistidos por los hinchas. Sin embargo, su representante no descartó todavía la posibilidad de que el colombiano pueda continuar siendo propiedad del club en 2026.

Publicidad
Pese a ser resistido por los hinchas, el agente de Borja confirmó que podría seguir en River

ver también

Pese a ser resistido por los hinchas, el agente de Borja confirmó que podría seguir en River

“Todo es posible”, dijo el agente Juan Pablo Pachón en diálogo con semana. Y agregó: “Hay que esperar a que acabe el año. Ya veremos en enero. Intereses existen. Normal. Nada concreto”.

Posibles cambios vs. Vélez

Marcelo Gallardo trabaja en el armado del equipo con el que River buscará sumar tres puntos ante Vélez en Liniers para asegurar su lugar en los playoffs del Torneo Clausura y mantenerse con chances de jugar la próxima Copa Libertadores, para lo que ya no depende de sí mismo.

Sin poder contar con Marcos Acuña y Lucas Martínez Quarta por acumulación de tarjetas amarillas, volvería Milton Casco y Portillo podría pasar a ocupar un lugar en la defensa, lo que abre las puertas de un regreso a la titularidad de Enzo Pérez en mitad de cancha, máxime con Kevin Castaño convocado a la Selección de Colombia.

Publicidad

Otro que podría volver a ser titular es Giuliano Galoppo, en lugar del lesionado Maxi Meza, mientras que tanto Santiago Lencina como Ian Subiabre podrían acoplarse a la ofensiva, donde el único que parece tener el lugar asegurado es Maximiliano Salas.

juan ignacio portiglia
Juan Ignacio Portiglia

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Úbeda en modo Scaloni, Zeballos consagrado y Gallardo perdido: Boca le hizo precio a River con el 2 a 0 en el Superclásico"

ggrova
german garcía grova

Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

Lee también
Bronca con Gallardo: los dos ídolos de Madrid que tienen un pie afuera
River Plate

Bronca con Gallardo: los dos ídolos de Madrid que tienen un pie afuera

Defensas bajas: el dilema que debe resolver Gallardo de cara a la visita a Vélez
River Plate

Defensas bajas: el dilema que debe resolver Gallardo de cara a la visita a Vélez

Los millones que perderá River si no clasifica a la Copa Libertadores 2026
River Plate

Los millones que perderá River si no clasifica a la Copa Libertadores 2026

El elogio del ex Barcelona y Atlético de Madrid para Julián: ''Es un delantero total''
Fútbol europeo

El elogio del ex Barcelona y Atlético de Madrid para Julián: ''Es un delantero total''

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo