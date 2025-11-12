River hoy: la situación de Enzo Pérez tras el Superclásico, futuro de Borja y posibles cambios vs. Vélez

La derrota 2-0 en el Superclásico ante Boca no solo marcó un nuevo golpe anímico para River, sino también a sus intenciones de clasificar a la Copa Libertadores del año próximo, por lo que sumar una victoria en la visita a Vélez con que el equipo que conduce Marcelo Gallardo cerrará su participación en la primera fase del Torneo Clausura, buscando asegurar también su lugar en los playoffs, más que una necesidad se volvió una obligación.

El plantel retomó el martes los trabajos en Ezeiza de cara a dicho encuentro y el DT promoverá varios cambios en la formación, algunos obligados por distintas circunstancias y otros para seguir buscando ese funcionamiento que no apareció a lo largo del semestre.

La situación de Enzo Pérez

El Superclásico ante Boca dejó claro que Enzo Pérez no ocupa un lugar de privilegio en los planes futbolísticos de Marcelo Gallardo, quien ni siquiera lo mandó a la cancha como recambio. Sin embargo, las bajas que tendrá River el próximo domingo en Liniers podrían devolverlo a la alineación titular, algo que no sucede desde la revancha de cuartos de final ante Palmeiras.

El contrato del jugador de 39 años vence el 31 de diciembre y no hay mayores novedades sobre su futuro, aunque sí es importante destacar al respecto que la llegada de un nuevo mediocampista central sería una de las prioridades del Millonario en el próximo mercado.

River se prepara en Ezeiza tras un duelo de máxima necesidad ante Vélez. (River Plate en X).

¿Borja podría seguir en River?

Otro jugador cuyo contrato expirará a fin de año es Miguel Borja, uno de los más resistidos por los hinchas. Sin embargo, su representante no descartó todavía la posibilidad de que el colombiano pueda continuar siendo propiedad del club en 2026.

“Todo es posible”, dijo el agente Juan Pablo Pachón en diálogo con semana. Y agregó: “Hay que esperar a que acabe el año. Ya veremos en enero. Intereses existen. Normal. Nada concreto”.

Posibles cambios vs. Vélez

Marcelo Gallardo trabaja en el armado del equipo con el que River buscará sumar tres puntos ante Vélez en Liniers para asegurar su lugar en los playoffs del Torneo Clausura y mantenerse con chances de jugar la próxima Copa Libertadores, para lo que ya no depende de sí mismo.

Sin poder contar con Marcos Acuña y Lucas Martínez Quarta por acumulación de tarjetas amarillas, volvería Milton Casco y Portillo podría pasar a ocupar un lugar en la defensa, lo que abre las puertas de un regreso a la titularidad de Enzo Pérez en mitad de cancha, máxime con Kevin Castaño convocado a la Selección de Colombia.

Otro que podría volver a ser titular es Giuliano Galoppo, en lugar del lesionado Maxi Meza, mientras que tanto Santiago Lencina como Ian Subiabre podrían acoplarse a la ofensiva, donde el único que parece tener el lugar asegurado es Maximiliano Salas.