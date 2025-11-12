Es tendencia:
La inédita formación que prepara Gallardo para la visita clave de River a Vélez pensando en la Copa Libertadores

De cara al partido del próximo domingo por la última fecha del Torneo Clausura, el Muñeco planifica múltiples modificaciones en el once.

Por Gabriel Casazza

Juan Fernando Quintero sería titular en Liniers.
Tras la derrota del domingo pasado en el Superclásico frente a Boca, River quedó contra las cuerdas en todos los sentidos. El Millonario no encuentra el camino desde lo futbolístico, quedó eliminado de múltiples certámenes de forma prematura y ya no tiene ningún tipo de margen de error pensando en la clasificación hacia la próxima Copa Libertadores de América.

Para colmo de males, en torno al encuentro del próximo domingo como visitante de Vélez por la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura 2025 de la Copa de la Liga Profesional, el cuerpo técnico de Marcelo Gallardo cuenta con severas bajas en todas las líneas. Entonces, el Muñeco deberá meter mano en el once de manera contundente.

Con la premisa de hacerse con los tres puntos para asegurar la clasificación a los octavos de final del propio certamen doméstico, pero también con la idea de lograrlo para tener alguna chance de acceder a la Copa Libertadores por la vía de la tabla anual, Gallardo ya analiza todas las opciones potables para el armado de la formación titular.

Por empezar, hay que decir que River tendrá nada más ni nada menos que seis bajas para presentarse en el Estadio José Amalfitani de Liniers. Hablamos de Lucas Martínez Quarta y Marcos Acuña por acumulación de tarjetas, de Maximiliano Meza y Facundo Colidio por lesión y de Kevin Castaño y Matías Galarza Fonda por convocatorias a sus respectivos seleccionados.

Cristian Jaime, una alternativa para Gallardo. (Foto: Prensa River)

En cuanto a la defensa, es un hecho ineludible que River volverá a la línea de cuatro. Por un lado, Milton Casco reemplazará a Acuña, mientras que un mediocampista sustituirá a Martínez Quarta. Así las cosas, Giuliano Galoppo, Juan Fernando Quintero, Enzo Pérez y hasta el juvenil Cristian Jaime ganan terreno de manera clara.

Paralelamente, en lo relacionado con la ofensiva, la cosa está más clara: salvo algún imprevisto de último momento, Sebastián Driussi y Maximiliano Salas volverán a estar desde el pitazo inicial. El tridente sería completado por el propio Quintero, que, luego de su suplencia en la Bombonera, tiene todos los boletos para ser titular.

En definitiva, todo apunta a que River saldrá a enfrentar a Vélez con un esquema compuesto por cuatro defensores, tres mediocampistas, un enlace y dos delanteros. Naturalmente y más conociendo a Gallardo, habrá que esperar hasta último momento para que exista alguna confirmación debido a que absolutamente todo puede suceder y más en este contexto.

La probable formación de River

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Paulo Díaz, Lautaro Rivero, Milton Casco; Giuliano Galoppo, Juan Carlos Portillo, Enzo Pérez o Cristian Jaime; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas.

¿Cuándo se juega Vélez vs. River?

El partido entre Vélez y River, correspondiente a la decimosexta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Copa de la Liga Profesional, se llevará a cabo este domingo 16 de noviembre desde las 17 horas.

DATOS CLAVE

  • Marcelo Gallardo debe enfrentar a Vélez con seis bajas clave para River.
  • River Plate enfrenta a Vélez Sarsfield el domingo 16 de noviembre a las 17 horas.
  • Las bajas de River para el partido incluyen a Lucas Martínez Quarta y Marcos Acuña por suspensión.
