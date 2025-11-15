River hoy: Marcelo Gallardo define la formación vs. Vélez, el drama de Franco Armani por la explosión en Ezeiza y más

Los hinchas de River están pendientes de lo que ocurrirá frente a Vélez, este domingo a las 17:00, por la fecha 16 del Torneo Clausura, donde los comandados por Marcelo Gallardo necesitan ganar obligatoriamente para clasificar a los octavos de final del certamen, como así también para tener chances de llegar a la próxima Copa Libertadores.

Así como el entrenador dio a conocer la lista de convocados, donde hay varias bajas confirmadas, también aparecen los juveniles Thiago Acosta y Agustín Obregón. Pero las novedades no solo están referidas a lo futbolístico, sino que también hubo una explosión en la zona de Ezeiza que generó muchísimos problemas para Franco Armani.

¿Qué tiene que pasar para que haya Superclásico en octavos de final del Clausura?

Boca Juniors 1° vs. 8° River Plate

Para esto el Xeneize debería ganarle a Tigre, aunque también el empate o la derrota lo ayudarían siempre que Unión o Central Córdoba no triunfen. Aquí, el Millonario no tendría que ganarle a Vélez y sí deberían sumar de a 3 puntos dos de los siguientes: Talleres, San Martín, Sarmiento o Gimnasia.

Boca Juniors 2° vs. 7° River Plate

En este escenario los de Úbeda deberían perder o empatar y el Tatengue tendría que ganarle a Belgrano, superándolo por diferencia de goles en caso del igualdad del Xeneize. River debería resignar puntos para ser séptimo con solo una victoria de sus perseguidores.

Boca Juniors 3° vs. 6° River Plate

La posibilidad más remota de todas. Si bien el Millonario podría terminar en esta posición con varias combinaciones, el club de la Ribera debería perder ante Tigre, pero Unión ganar y Central Córdoba golear para esfumar los 8 goles de diferencia que le lleva Boca.

Los 4 resultados que se tienen que dar para que River quede afuera de los playoffs

River está sexto en la tabla de posiciones de la Zona B y lo máximo a lo que puede aspirar es al quinto puesto, para eso deberá ganarle a Vélez de visitante y esperar que San Lorenzo pierda su partido ante Sarmiento en condición de local.

Por otro lado, entre River -sexto- y el décimo que hay apenas dos puntos de diferencia, aunque cabe aclarar que el Millonario es el que, por lejos, mejor diferencia de gol tiene, por lo que en caso de empate en puntos, los de Núñez avanzarían a los playoffs.

Para que el Millonario se quede sin jugar los playoffs del Torneo Clausura se tienen que dar nada más y nada menos que cuatro resultados como mínimo: River perder ante Vélez y que Talleres, San Martín de San Juan, Sarmiento y Gimnasia ganen, aunque cabe aclarar que también alcanzaría para con que tres de los cuatro lo hagan.

River perdió ante Boca, el pasado domingo. (Rodrigo Valle/Getty Images)

La posible formación de River vs. Vélez por el Torneo Clausura

Por el momento, Marcelo Gallardo no dio a conocer la formación con la que el Millonario visitará a Vélez, este domingo. Pero ante la gran cantidad de bajas, se perfila un equipo con muchísimas modificaciones respecto a los que perdieron ante Boca, el último fin de semana.

Franco Armani; Fabricio Bustos, Paulo Díaz, Lautaro Rivero, Milton Casco; Giuliano Galoppo, Juan Carlos Portillo, Cristian Jaime, Juanfer Quintero; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas, serían los intérpretes que colocaría el Muñeco.

La explosión en Ezeiza que afectó a Franco Armani

Una impactante explosión en la zona Industrial de Carlos Spegazzini dejó al menos 25 heridos y varios damnificados en la zona de Ezeiza. Uno de los que pertenece a este último grupo es Franco Armani, quien vive en un barrio cercano junto a su familia y tuvo que pasar la noche en un hotel.

Según pudo saber BOLAVIP, el campeón del mundo había salido a cenar junto con su esposa, Daniela Rendón, y su hijo Valentino. Al ser notificados de lo sucedido, al arquero de River no le permitieron regresar a su domicilio por los químicos en el ambiente.

¿Cómo afectó la explosión en Ezeiza a River?

El incidente, que ocurrió durante la noche del viernes, generó muchísima repercusión y preocupación en los habitantes de Ezeiza. Incluso, en el plantel de River, dado que algunos futbolistas viven en zonas aledañas.

Dentro de las instalaciones de River Camp, no ocurrió nada, por lo que el entrenamiento se desarrolló con total normalidad. Luego del mediodía, se dirigieron hacia Puerto Madero para llevar a cabo la concentración, ya que no pudieron hacerlo en el Monumental, como es habitual, porque durante este fin de semana se llevan a cabo los recitales de la banda británica de rock, Oasis.

