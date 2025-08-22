River hoy: qué tienen Driussi y Paulo Díaz, el emotivo mensaje de la esposa de Armani y el video de Maluma que descolocó a los hinchas

Todo lo que tiene que saber el hincha de River este viernes 22 de agosto de 2025, el día después de sellar la clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores luego de superar a Libertad por penales. Cómo se encuentran Sebastián Driussi y Paulo Díaz, el emotivo mensaje de la esposa de Franco Armani luego de ser el héroe ante el Gumarelo, el video de Maluma que sorprendió a los hinchas y la decisión de Marcelo Gallardo de cara al partido contra Lanús del próximo lunes.

¿Cómo están Paulo Díaz y Sebastián Driussi?

River superó a Libertad por penales y avanzó a los cuartos de final, instancia en la que se medirá ante Palmeiras. Marcelo Gallardo no quiere saber más nada con tener jugadores lesionados, por eso las salidas de Driussi y Paulo Díaz -con molestias en sus tobillos- encendieron las alarmas. Por el momento serían solo golpes y no correrían riesgo de cara a los próximos partidos.

ver también ¿Cuándo juegan River y Palmeiras por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025?

El emotivo mensaje de la esposa de Franco Armani

Daniel Rendón y Franco Armani se conocieron en Medellín cuando el Pulpo se desempeñaba en Atlético Nacional. Desde 2018, los Armani viven en Buenos Aires y es habitual verla a Daniela en el Estadio Monumental acompañando a su marido, lo hace en compañía de Valentino, el hijo del matrimonio. Con 1,7 millones de seguidores en Instagram, Rendón compartió una muy linda historia tras la clasificación del Millonario. En la misma se lo ve al Pulpo celebrando la clasificación acompañada de un mensaje: “Vamos Riverrrrr… sos único mi amor, gracias Dios”.

Maluma y un video que sorprendió a todos los hinchas de River

A través de su cuenta global -@GlobalCARP- el Millonario compartió un video de Maluma en el que decía: “Qué se dice parceros, les habla Maluma Baby. Un saludo muy especial a toda la hincha del River, un saludo a mi parcero Juanfer Quintero, a todo el cuerpo técnico, a todo el combo. Bendiciones para hoy, sigan rompiendo. De parte del Pretty Boy, Dirty Boy, baby. ¡Desde Colombia hasta Argentina, chau!”.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Se vienen cambios contra Lanús

River viene jugando sin descanso desde hace semanas. Entre el Torneo Clausura, la Copa Argentina y la Copa Libertadores, los de Gallardo no tuvieron un parate. Ante este panorama, lo más probable es que el próximo lunes ante Lanús jueguen mayoría de suplentes, sobre todo teniendo en cuenta que jueves 28 será el duelo ante Unión por los octavos de final de la Copa Argentina. Si bien el equipo todavía no se entrenó tras avanzar el partido ante Libertad, el Muñeco metería mano en el once.