River planifica otra obra imponente para el Monumental: ampliación y techo

El próximo sábado 1 de noviembre serán las elecciones a presidente en River y en los últimos partidos del equipo de Marcelo Gallardo en el Estadio Monumental hubo mucha actividad política en la antesala de los encuentros. Todos los candidatos ofrecen sus propuestas, algunos lo hacen de manera presencial, otros con los clásicos folletos y también hay pasacalles.

Desde Filosofía River, el oficialismo, el candidato a presidente es Stefano Di Carlo, quien está acompañado en la fórmula por Andrés Ballotta, Ignacio Villarroel y Mariano Taratuty. En la antesala del encuentro ante Sarmiento del pasado domingo, la agrupación repartió algunos volantes en los que destacaban los logros de las gestiones de D´Onofrio y Brito, pero a su vez miraban hacia el futuro con una promesa concreta: ganar títulos y seguir ampliando al Estadio Monumental.

¿Se viene el techo en el Estadio Monumental?

Según pudo averiguar Bolavip, en River se trabaja en un proyecto para techar el Estadio Monumental. Los cálculos estructurales ya están hechos y la idea es encontrar la manera de financiarlo sin hipotecar el futuro del club. Una vez que se consiga la manera, en Núñez tienen como objetivo principal realizar esta obra que es un deseo histórico de los hinchas y convertiría al Estadio Monumental en uno de los más modernos del continentel.

Próximo objetivo: ser el estadio con mayor capacidad de toda América

El otro gran sueño que tienen en River es la de ampliar la capacidad del Estadio Monumental, que actualmente es para 85.018 espectadores luego de lo que fue la construcción de las tribunas inferiores y también de los palcos en las cabeceras Sívori y Centenario. Bolavip también pudo averiguar que se está trabajando en un proyecto para superar la capacidad de 92.800 espectadores, que actualmente tiene el Rose Bowl de Los Ángeles. De conseguirlo, el Estadio Monumental será el de mayor capacidad de América.

Se vienen más obras en el Estadio Monumental. (Foto: Getty).

Los 10 estadios con mayor capacidad del mundo

1- Estadio Rungrado Primero de Mayo – Corea del Norte | 114.000 espectadores

2- Melbourne Cricket Ground – Australia | 100.024 espectadores

3- Camp Nou – España | 99.354 eséctadores

4- Estadio Soccer City – Sudáfrica | 94.736 espectadores

5- Rose Bowl – Estados Unidos | 92.800 espectadores

6- Wembley Stadium – Inglaterra | 90.000 espectadores

7- Estadio Íconico de Lusail – Qatar | 88.966 espectadores

8- Estadio Nacional Bukit Jalil – Malasia | 87.411 espectadores

9- Estadio Borg El Arab – Egipto | 86.000 espectadores

10- Estadio Monumental – Argentina | 85.018 espectadores

