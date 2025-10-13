Es tendencia:
River Plate

La buena noticia que recibió Marcelo Gallardo tras la derrota de River contra Sarmiento

El entrenador del Millonario recupera a un juvenil que podrá darle variantes en una floja ofensiva.

Por Marco D'arcangelo

Marcelo Gallardo, entrenador de River.
Marcelo Gallardo, entrenador de River.

Luego de la dura derrota 1 a 0 contra Sarmiento de Junín en el Más Monumental, en donde el equipo se retiró con el reproche de la gente debido a que perdió sus últimos cuatro partidos por el Torneo Clausura, el entrenador de River, Marcelo Gallardo, recibió una buena noticia pensando en el futuro.

La misma, está relacionada con la recuperación de Agustín Ruberto, el delantero de 19 años que sufrió una lesión de ligamentos cruzados en el Sudamericano Sub 20 en febrero de este año y que está próximo a volver a las canchas, para ser una alternativa más en la ofensiva.

Es que, el delantero sumará sus primeros minutos oficiales con la Reserva de Marcelo Escudero el próximo martes frente a Gimnasia de La Plata. Allí, Ruberto volverá a competir tras poco más ocho meses sin hacerlo y esto es una buena noticia pensando en la falta de gol del primer equipo de River.

El último partido oficial de Ruberto fue el 7 de febrero de este año, hace más de ocho meses, en la victoria 4 a 3 de la Selección Argentina ante Uruguay por el Sudamericano Sub 20. En aquella oportunidad salió lesionado de gravedad a los 18 minutos de la primera parte.

Agustín Ruberto, una de las joyas de River

Agustín Ruberto sumará minutos con la Reserva de River.

Las variantes que puede darle Ruberto a River

El delantero se sumará al plantel de Marcelo Gallardo de cara a la recta final del semestre y le dará una nueva variante en la ofensiva, ya que ahí aparecen Sebastián Driussi, Miguel Borja, Facundo Colidio, Maximiliano Salas y el juvenil Juan Bautista Dadín. 

Una de las principales características de Ruberto es el olfato goleador, algo que le falta al Millonario en la segunda parte del semestre. Tal es así que previo a su lesión, el futbolista de 19 años convirtió dos tantos en 321 minutos en cancha, mientras que en Reserva hizo 14 en 23 partidos. 

A lo largo de la segunda mitad del año, esta falta de gol le está pasando factura al elenco de Marcelo Gallardo. El delantero con más goles es Maximiliano Salas, quien convirtió cuatro. Colidio por su parte, lleva dos tantos en el Clausura y lleva 14 partidos sin convertir, mientras que Driussi marcó otros dos, pero lleva una racha de cuatro sin marcar, sumado a otros cinco duelos sin jugar por lesión. Finalmente, Borja hizo un solo gol en sus últimas 16 presentaciones.

De esta manera, una buena vuelta de Ruberto en la Reserva será clave para Gallardo, ya que no solamente tendrá un nuevo delantero a su disposición para el Clausura y la Copa Argentina, sino que también sumará a un goleador nato que puede darle soluciones. 

No pasaba desde 1982: la preocupante racha que sufre River y enciende las alarmas tras caer con Sarmiento

¡Atento River! Lautaro Rivero, tras ser convocado por Lionel Scaloni, en la mira de 2 gigantes europeos

marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

River hoy: la reacción de Gallardo que no se vio en TV, el regreso de Demichelis y el futuro de Lautaro Rivero
River Plate

No pasaba desde 1982: la preocupante racha que sufre River y enciende las alarmas tras caer con Sarmiento
River Plate

Mientras Gallardo vive su peor momento, Demichelis volvió a River para alentar a su hijo
River Plate

La Fórmula 1 prepara cambios disruptivos en su reglamento y podría condicionar a Alpine
FÓRMULA 1

