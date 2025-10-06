River, sancionado: el castigo que le aplicó la FIFA por lo sucedido en el Mundial de Clubes

Luego de quedar afuera de la Copa Libertadores, River Plate afronta la recta final del segundo semestre con la urgencia de obtener buenos resultados a nivel local mientras busca el boleto para regresar al certamen internacional en 2026. En ese contexto, recibió una sanción por parte de FIFA.

La misma se remonta al Mundial de Clubes y tomó en cuenta varias infracciones causadas por la delegación y la hinchada durante los tres compromisos de la fase de grupos, instancia en la que el Millonario se despidió de la cita en Estados Unidos.

En ese contexto, el club de Núñez recibió una multa de 88 mil dólares por la suma de todos los incidentes que se informaron durante la estadía de los de Marcelo Gallardo en territorio norteamericano.

Principalmente, informaron a River por cánticos discriminatorios por parte de la hinchada con palabras como “put*” en canciones para Boca Juniors, sumando “negro de m*erda o m*no” durante el compromiso definitivo ante Inter de Milán.

En los reportes también figuran insultos a Esteban Andrada, exarquero del Xeneize que enfrentó al Millonario con la camiseta de Rayados. “Andrada c*lo roto”, fue la canción que aparece en el informe.

Entre otras infracciones también hubo sanción para River por el ingreso de banderas no aprobadas, lanzamiento del objetos al campo y el despliegue de bengalas de humo en la tribuna. Incluso, hubo lugar para multas por fumar en lugares prohibidos.

Al recibir la noticia de la sanción, la dirigencia de River se hizo cargo de los hechos y deberá comprometerse a aplicar un protocolo de campañas educativas para erradicar la discriminación en el estadio. De no ejecutarlo, se arriesgará a un cierre parcial del Monumental.

