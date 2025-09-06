Rotura de ligamentos cruzados en River: la dura baja que sufrió Gallardo y el cupo que se le abre para la Copa Libertadores

El empate 1 a 1 ante Boca por el Superclásico de Reserva generó un fuerte dolor en River debido a que se confirmó la grave lesión de Giorgio Costantini, el mediocampista central de 19 años que bajó a sumar minutos en el equipo comandado por Marcelo Escudero.

Tras salir reemplazado en el primer tiempo con fuertes dolores en la rodilla, el futbolista se realizó los estudios correspondientes, y los mismos determinaron que sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda, por lo que tendrá entre 6 y 8 meses de recuperación.

Como consecuencia de esta lesión, Costantini será baja para Marcelo Gallardo y esto le abre un cupo al Millonario, debido a que podrá incorporar a un futbolista para reemplazarlo en caso de que el entrenador lo desee. Además, podría sumarlo a la lista de buena fe de la Copa Libertadores.

Esta es la tercera lesión de ligamentos cruzados que sufre el plantel de River en lo que va del año. El primer afectado fue Agustín Ruberto en el Sudamericano Sub 20 con la Selección Argentina, mientras que el segundo fue Germán Pezzella, hace tan solo unas semanas.

El cupo que se le abrió a River por la lesión de Costantini

Debido a la larga inactividad que tendrá el mediocampista, River podrá hacer uso del cupo que otorga la AFA para incorporar a un futbolista ya sea a préstamo o comprando su pase. Ahora, la pelota la tendrá el Millonario, que con el mercado de pases cerrado podría salir por un refuerzo.

Por otro lado, pensando en la llave contra Palmeiras por los cuartos de final de la Copa Conmebol Libertadores, Gallardo podrá hacer tres cambios en la lista de buena fe. Quienes ingresarán serán Juan Cruz Meza, Lautaro Rivero y Juan Bautista Dadín.

Ante esta lesión, Costantini podría dejarle su lugar a uno de sus compañeros en el certamen continental. Los otros dos jugadores que dejarán la lista de buena fe serán Santiago Simón, transferido al Toluca de México, y Franco Mastantuono, quien se fue al Real Madrid.

