Se fue de River siendo muy cuestionado, estalló la polémica por su fanatismo por Boca y hoy es figura en su nuevo equipo

En el fútbol argentino son muchos los jugadores que tienen un gran impacto en sus comienzos y les permite dar el salto a un club mejor. Un claro ejemplo es Andrés Herrera, que mostró una gran versión en San Lorenzo y pasó a River, donde estuvo muy lejos de demostrar su talento. Ahora milita en la MLS y se convirtió en una de las máximas figuras de su nuevo equipo.

Aquel joven lateral derecho que se asentó fácilmente en Primera División a base de grandes y constantes desempeños individuales, le dio la posibilidad de ser vendido al Millonario luego de un buen primer paso por el Ciclón. Sin embargo, no pudo aprovechar sus oportunidades y, como la paciencia es corta, debió buscar un nuevo destino para relanzar su carrera: Estados Unidos.

Lo cierto es que, ya lejos de Argentina, Herrera tiene un gran presente en Columbus Crew. Además de estar pasando por un momento positivo en lo individual, también empezó a convertir goles y eso mejora considerablemente su nivel. Esto se debe a que no solamente aporta en lo defensivo, sino que se encarga de ser influyente en la zona ofensiva al proyectarse en ataque.

Andrés Herrera, jugador argentino de Columbus Crew. (@herreraandres4)

Al igual que en sus inicios cuando irrumpió en San Lorenzo, el Yacaré se caracteriza por una sólida y férrea marca pero al mismo tiempo cuenta con mucho criterio en el último tercio. De esa forma, son varias las veces por partido que llega a situación de gol, ya sea pisando el área para terminar la jugada o bien para habilitar a un compañero que llegue mejor posicionado a zona de gol.

Sin embargo, no siempre fue todo positivo en la carrera de Herrera porque su estadía en River fue mala y no solo por lo deportivo. En medio de malos rendimientos, se filtró que es fanático de Boca y eso terminó de romper la relación entre él y los hinchas. Fue cuestión de tiempo que se lleve a cabo su salida de la institución, ni bien abrió el siguiente mercado de pases.

Es que al término del Superclásico por los cuartos de final de la Copa de la Liga 2024 en el que se impuso el Xeneize, salieron a la luz algunas publicaciones que datan de entre 2010 y 2014. “En la heladera jaja, está buena la cancha“, sostenía un posteo antiguo. “2011: Boca campeón, River en la B. 2012: Rezá porque se acabe el mundo“, había escrito tiempo después en su cuenta personal.

Andrés Herrera durante su estadía en River Plate. (Getty Images)

Lo cierto es que Herrera sigue perteneciendo a River debido a que es el dueño de su pase, mientras está a préstamo en Columbus Crew. Luego de haber estado cedido la temporada pasada, regresó al Millonario para renegociar otra cesión y pactaron incluir una nueva opción de compra mucho más accesible que la anterior. Ahora el monto es de 1.2 millones de dólares por el 100% del pase.

Los números de Herrera en River

Tras su arribo a la institución por un desembolso de 2.200.000 de euros procedente de San Lorenzo, Andrés Herrera disputó un total de 80 partidos con la camiseta de River. En ese lapso convirtió 3 goles, repartió 4 asistencias, recibió 18 tarjetas amarillas y 1 expulsión. Además, conquistó 3 títulos: Torneo Local, Trofeo de Campeones y Supercopa Argentina, todos conseguidos en 2023.

