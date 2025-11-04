Sorpresa en el mundo River por la presencia de Trezeguet en la asunción de Di Carlo: qué rol podría ocupar en un futuro

Luego de cuatro años, Jorge Brito dejó de ser el presidente de River. El pasado lunes se llevó a cabo, en la carpa de la San Martín el acto en el que se consagró al nuevo máximo mandatario: Stefano Di Carlo, quien el pasado sábado ganó las elecciones, que tuvieron participación récord, con el 61,7% de los votos.

En el acto estuvieron presentes los cuatro restantes candidatos a presidente, también Rodolfo D´Onofrio y Hugo Santilli, como ex máximos mandatarios, además, hubo importantes personalidades muy queridos por los hinchas como fueron los casos de Alejandro Domínguez y también de David Trezeguet, que generó cierta sorpresa.

River compartió un video del acto de asunción de Stefano Di Carlo y en el mismo se pudieron ver algunos de los invitados, entre los primeros que aparecieron se destacó David Trezeguet, quien ya había estado vinculado a la vida política del Millonario en las elecciones de 2021.

Bolavip pudo averiguar en su momento que la oposición le había ofrecido ser el único candidato de una lista unificada, pero el ex delantero había descartado la posibilidad ya que se encontraba con ideas afines al oficialismo. Aunque su presencia en el acto no dejó de sorprender y se abre la puerta a que pueda ocupar un rol importante de cara al futuro.

¿Qué rol ocuparía David Trezeguet en River?

La nueva dirigencia ya se encuentra en funciones, pero restan algunos detalles. Bolavip pudo averiguar que David Trezeguet podría sumarse al equipo de trabajo que apunta a explotar la marca River en el extranjero, podría hacerlo como una especie de embajador. La realidad es que el Rey supo brillar en muchos de los clubes más importantes del mundo, jugó en varias de las ligas más trascendentes y también representó a la Selección de Francia, con la que salió campeón del mundo en 1998. Su presencia en el extranjero es reconocida y todo indica que es un cargo ideal para él.

¿Qué dijo Patanian sobre potenciar la marca River a nivel internacional?

El mismo día de las elecciones, Matías Patanian -vicepresidente de la primera gestión de D´Onofrio y de la era Brito- dialogó con la prensa y afirmó que su nuevo rol en el club estará en potenciar la marca River en el extranjero: “Si bien lo empezamos a desarrollar y entendemos que el club necesita crecer es en la marca internacional”.

Además, agregó: “Seguramente con Rodolfo (D´Onofrio) estemos trabajando en eso. Cuando llegamos al club había que recuperar muchas cosas y se lograron, se recuperó la identidad, la esencia, el sentido de pertenencia, los títulos, la infraestructura es el salto de lo internacional. Hace dos semanas estuve en Madrid hablando del caso River“.

El paso de Trezeguet por River

David Trezeguet quedó marcado a fuego en el hincha de River por haber decidido dejar su carrera en el extranjero, donde tenía un importante contrato, para llegar al club de sus amores a comienzos de 2012, cuando se encontraba en Segunda División. Fue determinante en el ascenso a Primera y luego continuó un tiempo más en el club antes de marcharse a Newell´s. En total fueron 38 partidos jugados en River en los que convirtió 17 goles.

