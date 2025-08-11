Es tendencia:
Sorpresa en River por la aparición de Mastantuono en la lista de los octavos de la Copa Libertadores: el motivo

A pesar de ser jugador del Real Madrid, el volante no salió de la nómina del Millonario.

Por Marco D'arcangelo

Franco Mastantuono en su paso por River.
© GettyFranco Mastantuono en su paso por River.

A falta de tres días para el partido de ida de los octavos de final frente a Libertad de Paraguay en condición de visitante, River dio la lista de buena fe para la Copa Conmebol Libertadores con los cinco cambios reglamentarios que se permiten para esta instancia del certamen. 

Dentro de estos cambios, ingresaron los cuatro refuerzos que llegaron en el último mercado de pases (Juan Fernando Quintero, Maxi Salas, Juan Portillo y Matías Galarza), junto a Sebastián Boselli, quien fue repescado tras estar a préstamo durante el último año en Estudiantes de La Plata.

Lo llamativo en esta presentación de la lista de buena fe es que con el dorsal 30 todavía aparece Franco Mastantuono, el volante ofensivo de 17 años que fue transferido al Real Madrid y que jugó su último partido con el club frente al Inter de Milán por el Mundial de Clubes. 

El motivo por el que el oriundo de Azul aún está en la lista es por la cantidad de cambios permitidos en la instancia de octavos de final. Esto quiere decir que en caso de que River avance a los cuartos de final, el mediocampista podría salir de la nómina para darle lugar a Lautaro Rivero, Juan Cruz Meza o Alex Woiski. 

En esta oportunidad, quienes salieron de la lista fueron Leandro González Pirez (se fue a Estudiantes), Gonzalo Tapia (se marchó a San Pablo), así como también Matías Kranevitter, Manuel Lanzini y Matías Rojas, quienes no son tenidos en cuenta, por lo que entrenan diferenciado. 

Por otro lado, tampoco se encuentran en la lista Rodrigo Aliendro, quien rescindió su contrato con el club y firmó con Vélez, equipo que también disputará los octavos de final de este certamen, y el arquero Lucas Lavagnino, quien se marchó a préstamo a Independiente. 

La lista de buena fe de River para los octavos de final de la Copa Libertadores

  • 1- Franco Armani
  • 2- Federico Gattoni
  • 4- Gonzalo Montiel
  • 5- Juan Portillo
  • 6- Germán Pezzella
  • 7- Maximiliano Salas
  • 8- Maximiliano Meza
  • 9- Miguel Borja
  • 10- Juan Fernando Quintero
  • 11- Facundo Colidio
  • 14- Sebastián Boselli
  • 15- Sebastián Driussi
  • 16- Fabricio Bustos
  • 17- Paulo Díaz
  • 18- Gonzalo Martínez 
  • 20- Milton Casco
  • 21- Marcos Acuña
  • 22- Kevin Castaño
  • 23- Matías Galarza
  • 24- Enzo Pérez
  • 25- Jeremías Ledesma
  • 26- Ignacio Fernández
  • 28- Lucas Martínez Quarta
  • 30- Franco Mastantuono
  • 31- Santiago Simón
  • 32- Agustín Ruberto
  • 33- Agustín De La Cuesta
  • 34- Giuliano Galoppo
  • 35- Giorgio Constantini
  • 36- Ulises Giménez
  • 38- Ian Subiabre
  • 39- Santiago Lencina
  • 40- Lucas Obregón
  • 41- Santiago Beltrán
  • 42- Jeremías Martinet
