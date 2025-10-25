Es tendencia:
River Plate

Tras los insultos al plantel, Giuliano Galoppo se cruzó con un hincha de River: “No estás en Banfield”

Un simpatizante le recriminó al mediocampista por la forma en la que pateó su penal. Mirá el video.

Por Joaquín Alis

Tras los insultos al plantel, Giuliano Galoppo se cruzó con un hincha de River: "No estás en Banfield"
Tras los insultos al plantel, Giuliano Galoppo se cruzó con un hincha de River: "No estás en Banfield"

Apenas se consumó la eliminación de la Copa Argentina, la parcialidad de River explotó contra los jugadores en el Estadio Mario Alberto Kempes. Minutos después del penal anotado por Sebastián Villa, el plantel del Millonario abandonó el campo de juego con insultos y silbidos de los propios. Al retirarse del recinto, la historia continuó con Giuliano Galoppo.

Cuando la delegación riverplatense se dirigía rumbo al micro para irse de la cancha, un hincha se la agarró con el mediocampista. “¿Cómo la vas a picar así? No estás en Banfield, pelotudo“, soltó un simpatizante desde la valla, en llamas por la forma en la que el jugador ejecutó su penal.

Si bien no emitió palabra alguna, el ex futbolista del Taladro se dio vuelta para encontrar con su mirada a la persona que lo insultó. Esa acción se repitió dos veces más, dejando en claro que al jugador no le gustó nada el fuerte reproche del simpatizante.

Galoppo fue uno de los protagonistas de una serie de penales para el olvido de River, que cortó su breve racha positiva en esta faceta. Ezequiel Centurión contuvo el primer remate de Miguel Borja y luego el volante pateó directamente afuera el suyo, tras intentar ajustar mucho un remate a pie abierto.

Tweet placeholder

Insultos al plantel de River en el Kempes

Luego de haberse despachado únicamente con un “movete River, movete”, los hinchas estallaron contra el plantel luego del final de la definición por penales que decretó la victoria de Independiente Rivadavia. Allí, se replicó un cántico que había sido novedad días atrás en el Monumental.

Jugadores, la c… de su madre, a ver si ponen huevos, que no juegan con nadie“, cantó el público mientras el plantel se reunía para el saludo final. Posteriormente, se retiraron del campo de juego en el medio de una lluvia de silbidos.

Tweet placeholder

Lo que le queda a River

En un 2025 para el olvido, a River le quedan dos objetivos para intentar cerrarlo de la mejor manera: el Superclásico en La Bombonera (9/11) y los playoffs del Torneo Clausura. El equipo de Gallardo deberá intentar cerrar el año de forma positiva, con un nuevo triunfo ante Boca y una estrella.

De cerrar bien la primera fase del Torneo Clausura, el Millonario también podría asegurarse su boleto en la Copa Libertadores 2026. Hasta el momento, ocupa un puesto de clasificación directa, pero una victoria de Boca el lunes ante Barracas Central podría dejarlo en puestos de repechaje.

joaquín alis
Joaquín Alis

