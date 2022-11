La peor noticia en la previa de Qatar 2022 se confirmó: Lo Celso se operará de su desgarro en el isquiotibial y será baja para el Mundial debido a los plazos de recuperación. En relación a esto, se confirmó definitivamente que Enzo Fernández si formará parte de la lista y por ende, cada vez quedan menos dudas respecto a los 26 convocados mundialistas. Esto y más, en las últimas 24 horas en la Albiceleste. Enterate de todo acá.

Lo Celso no va al Mundial

El volante del Villarreal sufrió un grave desgarro y estaba en duda para entrar a la lista definitiva de cara al Mundial de Qatar, pero los estudios confirmaron el desprendimiento del bíceps femoral de su pierna derecha y las posibilidades de viajar a la Copa eran prácticamente nulas, ya que la rehabilitación debería comenzar luego de una operación en la zona afectada.

El tire y afloje entre el Tottenham, la AFA y el club español no cesaron hasta la tarde de este martes, cuando todas las partes llegaron a un acuerdo para confirmar el desenlace de la novela: Giovani Lo Celso pasará por el quirófano y no viajará al Mundial con la Selección Argentina. Una baja más que dolorosa para el elenco de Lionel Scaloni.

El DT ahora deberá afrontar un desafío sin precedentes: armar un mediocampo nuevo para probar ante Emiratos Árabes Unidos y utilizarlo durante la Copa del Mundo en Qatar. Variantes existen, ya que Enzo Fernández y Alexis Mac Allister han sido dos de los mejores argentinos en la actual temporada del fútbol europeo. Sin embargo, la destrucción del tridente en el eje que ha conquistado la Copa América y la Finalissima será difícil de reponer.

¿Cómo le fue a la Scaloneta sin Lo Celso?

Teniendo en cuenta que el primer partido de Scaloni como DT fue en un amistoso ante Guatemala con victoria por 3 a 0, Lo Celso estuvo desde ese encuentro como titular y hasta convirtió un gol. Desde ahí, han sido nulas sus ausencias en los encuentros de la Scaloneta.

En total, desde ese momento hasta la actualidad, el zurdo faltó solamente a 11 de los 49 partidos que se dieron en la Selección bajo las órdenes de Scaloni. Algunos por lesión, otros por sanción y los restantes por decisiones técnicas, pero no quedan dudas que Lo Celso es una pieza vital de Argentina desde 2018 en adelante.

En esos 11 encuentros sin su presencia, la Albiceleste obtuvo 8 victorias y 3 empates, por lo que si bien Lo Celso resulta un futbolista importante para el esquema de la Selección, se refleja lo que sucede también con habitualidad al mando de Lionel Scaloni y es que el sistema de juego funciona de igual manera con adaptaciones en referencia al once ideal del entrenador. Pese a estos resultados positivos sin el rosarino, la Selección viaja a Qatar con una baja durísima.

México pierde a una de sus figuras más rutilantes para Qatar 2022

Mientras la Argentina termina de definir la lista de 26 para el Mundial de Qatar y los preparativos comienzan en Doha para el duelo inaugural, en México se agarran la cabeza. Finalmente, se confirmó de manera oficial que Tata Martino no podrá contar con una de las figuras más rutilantes del país para la Copa del Mundo.

Con algunos problemas internos, La Tri sabe que no será un Mundial simple. Compartiendo grupo con Arabia Saudita, Polonia y Argentina, los mexicanos sueñan con tener su lugar en octavos y después hacer fuerza desde la garra que los caracteriza. Aunque claro, aún más complejo será sin Tecatito Corona.

Según confirmó México a través de sus redes oficiales, debido a su lesión Jesús Corona "no podrá ser integrado a la concentración de la Selección Nacional de México rumbo a la Copa del Mundo Qatar 2022".

Por esto, Tecatito se perderá del Mundial de su plenitud (tiene 29 años) y se lamenta al igual que todo México. Ahora, el Tata tendrá la compleja responsabilidad de reemplazarlo y comienza la lluvia de nombres en tierras aztecas.

Enzo Fernández irá a Qatar

Según informó Gastón Edul en TyC Sports, el exfutbolista del Millonario ya tiene su lugar asegurado en la lista de 26. Mucho tuvo que ver en esto la postura final desde Europa de que Giovani Lo Celso se opere y que por ende no llegue al Mundial. Sin embargo, el ponderante rendimiento de Enzo Fernández en sus primeros meses en el Viejo Continente representando al Benfica le dejaron la puerta de la Selección abierta.

El hombre detrás del éxito del documental de la Selección Argentina: "Tenían ganas de hablar"

Juan Baldana, director de "Sean Eternos: Campeones de América", habló ante los micrófonos de Bolavip Argentina y contó cómo fue la preparación del éxito que ilusiona a todos los argentinos de cara a Qatar 2022: "Es un empuje al Mundial impresionante".

"Es duro": el posteo de un jugador de la Selección tras haber sido cortado de la lista

Si bien aún no están los 26 definitivos, el director técnico fue recortando de esa nómina de 50 que envió a FIFA hace unas semanas. Al día de hoy, las únicas dudas pasan por cuestiones físicas y no futbolísticas, por lo que el DT ya tuvo que levantar el teléfono y darle la negativa a algunos de los que formaron parte de su ciclo.

Uno de los que no irá al Mundial es Lucas Ocampos, titular indiscutido en los primeros equipos de Scaloni pero que perdió muchísimo terreno en el último tiempo. Horas después de que salga a la luz el úlitmo recorte en la lista de la Albiceleste, el jugador dejó un mensaje en sus redes.

"Dios te dice hoy: No trates de forzar tu futuro, no trates de presionar tu milagro. Recuerda que todo tiene su tiempo, y el mío para ti es perfecto. Sé que es duro, pero ten un poco más de calma, todo saldrá bien, porque yo tengo el control. Los cielos se abrirán a tu favor, y mi gracia siempre estará sobre ti. No sufrirás más porque yo soy tu Dios, y no hay nada que se compare a mi grandeza. Lo bueno lleva tiempo, pero lo maravilloso necesita Fé, esperanza y descanso completo en Dios. Entrega tus cargas y preocupaciones a Él, porque Él puede actuar en medio de lo imposible. Sólo en Dios encuentras la paz que tanto necesitas. Escribe Amén si así lo crees", fue el texto que publicó el extremo en una historia de Instagram.

Locura por la Selección: 3 argentinos recorrieron 10 mil kilómetros en bicicleta para estar en Qatar

Si bien el amor por la Selección Argentina siempre está y es inevitable en épocas de Mundial, la obtención de la Copa América 2021 hizo que todo un país esté ilusionado y totalmente expectante por la participación que el equipo de Lionel Scaloni podrá tener dentro del Mundial de Qatar 2022.

Una ilusión que puede llevar a que los hinchas argentinos cometan cualquier tipo de locura con tal de estar presentes en los partidos de la Selección durante la copa. Por ejemplo, agarrar una bicicleta desde Sudáfrica y llegar a Doha para poder estar presente junto a la Scaloneta.

Un relato que parece ficticio pero que es totalmente verídico ya que tres argentinos, cordobeses, comenzaron en mayo de este año una travesía desde Cape Town, Sudáfrica, hasta la capital de Qatar. Más de 10 mil kilómetros que los fanáticos de la Scaloneta recorrieron en bicicleta para cumplir un nuevo sueño del proyecto "A todo Pedal".

Con casi siete meses de viaje, en donde pasaron por destinos exóticos, Silvio Gatti, Leandro Blanco y Lucas Ledesma llegaron durante la noche del lunes a Qatar para finalizar una larga travesía que concluyó para el merecido premio de disfrutar la Copa del Mundo en primera persona.

Toda las imágenes y detalles del recorrido se puede encontrar en las redes sociales de "A todo pedal" con las cuales se realizará un documental para transmitir lo vivido durante este viaje en donde pasaron por más de 10 países en total.