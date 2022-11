La Selección Argentina atravesó su último día antes de debutar en Qatar 2022 ante Arabia Saudita con muchísimo movimiento. Es que sin ir más lejos, hubo alertas por una foto de Leo Messi que causó preocupación, pero el propio Lionel habló sobre eso para calmar las aguas, además de otros temas. Quien también habló fue el "Gringo" Scaloni, quien confirmó ciertas dudas que quedaban antes de estrenarse en la Copa del Mundo. Ahora si, todo está listo. Enterate de todo acá.

Scaloni reveló por qué sacó de la lista a Nico González y Joaquín Correa

Consultado por el momento en el que debió convocar a Ángel Correa y Thiago Almada, el entrenador argentino contó porque decidió realizar los cambios: "No daban garantías de poder estar bien en el resto de la competición", soltó Scaloni sobre la salida de González y Correa.

Dos jugadores muy importantes para el ciclo pero que, en la ideología del cuerpo técnico, no están por sobre el objetivo general ya que "pensamos en lo mejor para el equipo" y por eso decidieron en tener protagonistas que puedan dar respuestas inmediatas dentro del Mundial.

A su vez, analizando cómo afectan estos cambios al equipo, Scaloni destacó porque eligió a Ángel Correa y Thiago Almada: "Joaquín se fue y podía jugar por dentro o por fuera. Ángel Correa nos da eso. Nico Gonzalez nos daba soluciones por izquierda, Thiago nos puede dar un extremo izquierdo falso".

Messi en conferencia confirmó que seguramente será su último Mundial

A solo unas horas del debut de la Selección en la copa frente al seleccionado de Arabia Saudita, el capitán de la Argentina se sentó frente a la prensa del mundo y lanzó nuevamente el dardo que tanto le duele a los hinchas del fútbol: "Seguramente sea mi último Mundial".

Demostrando que parece ser una idea tomada, más allá de que en el 2026 pueda cambiar de opinión con 39 años, Lionel Messi sostiene su idea y comentó que Qatar será su "última oportunidad de conseguir ese sueño que tengo y que todos queremos alcanzar". Palabras que ya dan la vuelta al mundo.

Preparado al 100% físicamente para el gran desafío, Messi comentó que el partido del debut "será muy importante" para la Selección Argentina por "lo que significa el comienzo del Mundial". Por este motivo, el capitán adelantó que el equipo albiceleste irá a "buscarlo desde el principio".

Siguiendo esta línea, Messi opinó sobre cuál debería ser el camino a seguir del equipo y cómo buscará imponerse a Arabia Saudita: "Esperamos seguir haciendo lo que veníamos haciendo, el grupo viene creciendo partido a partido y se siente muy bien".

Messi adelantó cómo será la arenga para la Selección Argentina antes del debut

En la previa del encuentro frente a Arabia Saudita que se viene, Lionel Messi habló en conferencia de prensa y se enfocó en una palabra en particular: disfrutar.

La intención del capitán de la "Scaloneta" es poder vivir al máximo esta experiencia de jugar un quinto Mundial. "Hoy en día me fijo mucho más en los detalles a los que antes no les daba importancia. Pongo disfrutar por encima de cualquier otra cosa", manifestó.

A Leo le preguntaron cómo será la arenga para el plantel en los minutos previos al partido y su mensaje fue parecido. "Si bien es difícil en este momento hacerles entender que tienen que disfrutar, porque me pasó y yo a la edad de ellos no podía, les voy a pedir que disfruten", sostuvo.

"No sabemos si se va a poder repetir, que vivan la experiencia al máximo, que disfruten de todo lo que puedan. De la gente, del partido. Y que después se aíslen de todo eso e intenten jugar como lo venimos haciendo hasta ahora", aseguró Messi.

Messi sobre el Mundial sin Maradona

El capitán de la Selección le brindó una entrevista a la FIFA y allí, dejó una frase que nos destrozó a todos al recordar a Diego Armando Maradona y su ausencia por primera vez a una cita mundialista. Es que claro, estando a punto de cumplirse dos años desde su partida física a causa de un paro cardiorespiratorio, Qatar 2022 será el primer Mundial desde que sucedió tal trágico hecho el 25 de noviembre de 2020.

Sobre esto, Leo fue claro y sentenció: "Es raro no verlo en la tribuna, no ver a la gente enloquecer cuando aparece, lo que transmitía, lo que le hacía sentir al resto. Va a ser especial que no esté presente”. Y como si esto no fuera suficiente, el capitán argentino definió a "Pelusa" de gran manera: "Él amaba la Selección. Siempre estuvo y siempre va a estar desde algún lado"

Habló el DT de Arabia en la previa

Hervé Renard, entrenador del seleccionado saudí, habló en la previa del estreno mundialista y dejó una cita sobre la Selección Argentina y la posibilidad de un batacazo. Además, elogió de gran manera a Leo Messi. Mirá sus declaraciones.

Todo lo que tenés que saber en la previa del partido

En el marco de la 1° jornada del Grupo C del Mundial de Qatar 2022, el Seleccionado Argentino se verá las caras ante Arabia Saudita este martes 22 de noviembre, en el Estadio Lusail Iconic. Acá, enterate a qué hora y en qué canales de TV o streaming online ver EN VIVO y EN DIRECTO el compromiso.

El emotivo posteo de Messi

A horas del partido, siendo ya la noche en Qatar, Messi se dedicó a hacer un posteo en las redes sociales a través de su cuenta de Instagram en donde emocionó a todos. Con un video en donde recorrió toda su trayectoria con la Selección hasta este momento, Leo hizo que la publicación rápidamente se haga viral. Desde su primer gol en la Selección, el primero en Mundiales y llegando a la obtención de la Copa América y la Finalissima, la Pulga incluyó todo eso y más en el posteo.

Además, el capitán de la Selección Argentina escribió: "Son muchos los recuerdos, buenos momentos y no tan buenos que viví, pero siempre orgulloso de representar a nuestro país y a nuestra Selección. Mañana arrancamos otro Mundial con muchas ganas y toda la ilusión. Vamos a estar caminando todos juntos!!!". Un emotivo mensaje del astro rosarino a horas del debut en Qatar 2022. Para llorar.

Los XI de la Selección para el debut ante Arabia Saudita en el Mundial de Qatar

En los últimos entrenamientos, Scaloni probó con Alexis Mac Allister, Alejandro Gómez y Exequiel Palacios en el mediocampo para acompañar a Leandro Paredes y Rodrigo De Paul. Incluso, también realizó pruebas en el sector defensivo con Nahuel Molina y Gonzalo Montiel sobre el lateral derecho, mientras que la otra disputa estuvo entre Nicolás Tagliafico y Marcos Acuña.

El entrenador nacido en Pujato definió que será el Papu Gómez quien inicie frente a Arabia Saudita, como así también determinó que en el lateral derecho estará Molina, y en el sector opuesto el que irá desde el comienzo será Tagliafico. Con las tres variantes confirmadas, también quedó definido el equipo titular.

A menos que ocurra un imponderable de último momento, la Selección Argentina comenzará el sueño mundialista con Emiliano Martínez; Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Tagliafico; De Paul, Paredes, Gómez; Messi, Lautaro Martínez y Ángel Di María.

"Que me lo digan en la cara": el Kun Agüero, sin filtro sobre AFA y la Selección en Qatar

Hasta hace un año, Sergio Agüero era una pieza fija y vital de la Selección Argentina y así lo fue durante varios años, pero tras su retiro prematuro por su afección cardíaca, el delantero tuvo que colgar los botines y alejarse de las canchas. Pese a que desde allí tiene una nueva labor como streamer y como líder de un equipo de streaming completo, al Kun le habían ofrecido ser parte de la delegación de la Selección para el Mundial de Qatar pero rechazó alegando que quería viajar por su cuenta como hincha.

Ya asentado hace días en tierras qataríes, el Kun sorprendió a horas del debut de la Selección ante Arabia Saudita contando una anécdota reciente en su stream previo al estreno mundialista de la Albiceleste en donde arremetió directamente contra la AFA y los encargados de dirigir a la Selección Argentina en Qatar.

Esto se debió a que, según contó en la transmisión dada en su canal de Twitch junto con la pareja influencer integrada por Jero Freixas y Jose de Cabo, en la Selección no le dieron la posibilidad de tener una acreditación para saludar personalmente a los jugadores argentinos antes del primer partido del Mundial, y allí no solo habló sobre esto, sino que disparó contundentemente hacia la AFA al respecto, en donde se lo vio notablemente molesto con la situación. De todas formas, a solo horas del primer partido de la Selección Argentina, el comentario puede no haber sido el indicado. Mirá acá todo su descargo.