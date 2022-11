Se aproxima el debut de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar y las palpitaciones de los fanáticos comienzan a elevarse. El equipo comandado por Lionel Scaloni llega de la mejor manera posible y es uno de los firmes candidatos a quedarse con la competición.

Así como muchos hinchas del seleccionado nacional inflan el pecho por la actualidad, donde estiró el invicto a 35 partidos sin caídas, también hay algunos que no coinciden con los futbolistas convocados, como así tampoco con el esquema que utiliza Scaloni. Y como si no fuera suficiente, también dispararon contra Lionel Messi.

A tan solo 8 días de que la Selección Argentina se enfrente a Arabia Saudita en el estadio Lusail, fue Pedro Pasculli quien analizó la actualidad de la Scaloneta y cómo llega de cara a la competencia más importante del mundo. Y el campeón en México 1986 no tuvo tapujo alguno para rerefirse al capitán argentino.

"Si Argentina no gana el mundial, el invicto de Scaloni no sirve de nada. La personalidad y los huevos de este equipo se sabrá cómo reacciona si pierde un partido en el Mundial", aseveró en diálogo con Súper Deportivo Radio por Radio Villa Trinidad, pero luego fue al hueso. "A Messi le falta el mundial. Si no ganas la Copa del mundo no sos el mejor jugador", enfatizó Pasculli.

Después de criticar a Messi, el autor del gol con el que la Selección Argentina derrotó a Uruguay en la ciudad mexicana de Puebla, se serenó y comparó la Scaloneta con el equipo que conquistó la segunda Copa del Mundo para el país: "Espero que sea el Mundial de Argentina. Soy optimista porque me hace acordar a nuestra Selección. Scaloni tuvo personalidad porque lo criticaron muchísimo, es un paralelismo de lo mismo que le pasó a Bilardo y después todos se subieron al carro de los ganadores. Por ese motivo, veo a esta Selección parecida a la del '86", soltó.