Después de luchar hasta el final, Argentina quedó afuera en fase de grupos del Sudamericano Sub-20 y los más chicos del equipo se mostraron muy dolidos en las redes sociales tras la crítica desmedida. Rodrigo De Paul, reciente campeón del Mundo, salió a respaldar a una de las joyitas y le dejó su mensaje.

La derrota ante Colombia terminó con las chances del seleccionado que comanda Javier Mascherano y Nicolás Paz, uno de los más destacados con la Albiceleste, se lamentó en Instagram. Allí no tardó en aparecer Rodri De Paul para mostrarle todo su apoyo y elogiarlo.

En mensaje de De Paul para uno de los cracks de la Sub-20: "El camino es muy largo..."

"Lo dimos todo pero no lo pudimos lograr. Estoy muy orgulloso de pertenecer a este maravilloso equipo tanto en lo personal como en lo profesional. Agradecer también al cuerpo técnico por la confianza que me dieron desde el primer momento. El fútbol tiene estas cosas y no queda otra que seguir adelante. ¡Nos vemos pronto!", escribió Nicolás Paz y nunca esperó que llegue la respuesta de un campeón del Mundo casi al instánte.

Como un padre protector de los pibes, Rodri De Paul le puso like a la publicación y comentó: "El camino es muy largo Nico. Saca lo positivo y sobre todo disfruta que estas vistiendo la camiseta más linda de todas". Grande, Motorcito.