El jugador que Diego Simeone le recuperó a Lionel Scaloni para la Selección Argentina

El Atlético de Madrid le aportó una buena noticia a la Selección Argentina, en uno de los puestos que, en lo que va de la etapa de Lionel Scaloni, nunca llegó a tener un dueño preciso. Se trata del lateral derecho, una zona en la que mayormente se proyectó Nahuel Molina, futbolista que, después de algunos altibajos, volvió a elevar su nivel.

El ex Boca no terminó de la mejor forma la temporada pasada y tampoco la inició de la manera que esperaban los hinchas colchoneros, que incluso llegaron a abuchearlo cuando su nombre sonaba en la previa de algunos de los partidos que el conjunto de Diego Simeone disputó como local en el Estadio Metropolitano.

No obstante, frente a la lesión de Marcos Llorente, con quien había perdido el puesto, Nahuel Molina tuvo una nueva oportunidad y mostró una cara muy diferente a la reciente descrita. Fue titular contra Getafe, Inter de Milán, Real Oviedo y FC Barcelona. De hecho, para los medios de comunicación de España fue uno de los puntos rescatables en la derrota del Atlético de Madrid por 3 a 1 ante los culés.

”Nahuel Molina fue de los jugadores del Atlético que más reforzado salió de la visita del Camp Nou. Mientras algunos fueron señalados por su mal rendimiento”, reporta el diario Marca, que además aclara que, uno de esos ”señalados” fue Julián Alvarez, quien anotó solo un gol en condición de visitante en lo que va de curso 2025/2026.

Lo cierto es que a tan pocos meses de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, para la Selección Argentina de Lionel Scaloni es una muy buena noticia que el nacido en Embalse, Córdoba, que tuvo un rol protagónico en la consagración en Qatar 2022 (lo más recordado fue su tanto frente a Países Bajos), equilibre su juego en el nivel de una competencia como LaLiga o como la Champions League.

Otro paso atrás del Atlético de Madrid en LaLiga

En el plano colectivo, la temporada de Atlético de Madrid muy lejos está de ser la ideal. Luego de un arranque en el que alternó buenas y malas, parecía que se enderezaba hacia la posibilidad de ser candidato para el título en LaLiga con 6 triunfos consecutivos. No obstante, con la derrota ante el Barcelona quedó a 6 puntos de la cima de la tabla de posiciones que es ocupada, justamente, por el elenco blaugrana.

Además, al Real Madrid, rival al que pudo vencer por 5 a 2, lo tiene a 5 unidades. Por lo que precisará, además de volver a ganar la mayor cantidad de partidos posibles, que ambos dejen puntos en el camino, para llegar a las últimas jornadas con chances de gritar campeón.

