Mientras Colapinto reveló detalles íntimos de su llegada a la F1, Pierre Gasly hizo una inesperada declaración: “No lo voy a extrañar”

Ambos pilotos de Alpine se mostraron reflexivos en sus declaraciones previo al último Gran Premio de la temporada.

Por Germán Celsan

Gasly y Colapinto, reflexivos en Abu Dhabi
© Prensa AlpineGasly y Colapinto, reflexivos en Abu Dhabi

El final de una temporada es un buen momento para hacer balance, para ponerse reflexivos y pensar las cosas con otra cabeza. Y si bien Franco Colapinto y Pierre Gasly todavía deben disputar el Gran Premio de Abu Dhabi, ambos se mostraron en una faceta mucho más relajada que en las últimas semanas, y se abrieron más de lo habitual con la prensa.

La definición de la F1 en el GP de Abu Dhabi está en Disney+

El piloto argentino habló de varios temas con Juan Fossaroli en ESPN, entre los cuales, brindó detalles inéditos de lo que fue su llegada a la Fórmula 1 con Williams en 2024. Mientras eso sucedía, su compañero de equipo fue brutalmente sincero sobre lo que ha sido la temporada que finaliza este fin de semana.

“Solo hay una primera vez, en muchas cosas. La Fórmula 1 era mi sueño desde muy chiquito y esa primera vez no te la esperas más. Fue el momento que más disfruté dentro de la F1, dentro del automovilismo“, reconoció Franco, rememorando el día en que le confirmaron que se iba a convertir en piloto de F1.

Fue el momento más importante de mi carrera, también una sorpresa. Después, lo que siguió, fue un poco más esperable, ya teníamos más información”, contó el argentino. Y agregó: “Lo de Williams fue todo muy de golpe, abrupto, una decisión muy rápida del equipo que no dio tiempo a nadie de prepararse, eso lo hizo más lindo todavía”, palabras que anticiparon una revelación inesperada.

Franco Colapinto recordó sus días en Williams y contó cómo fue el momento en que recibió el anuncio de que estaba en la F1. (Getty)

Colapinto contó cómo se fue dando el día del anuncio y terminó reconociendo que, en el momento, no le pudo contar nadie, como si se tratase de un empleado recibiendo una orden y siendo enviado nuevamente a su puesto de trabajo: “Ese miércoles tenía tests en el simulador, y cuando llegué me llamó James [Vowles], me llevó a la oficina, me hizo firmar unos papeles y me contó todas las decisiones. Después de eso bajé al simulador y seguí preparando la carrera.”

No tuve tiempo para nada, a pesar de ser un momento tan especial. De hecho, cuando lo anunciaron, en el momento, yo ni lo vi. A veces no tenés tiempo. Pasas un momento de felicidad y ya después tenés que empezar a trabajar y enfocarte desde un punto diferente”, concluyó.

Alpine confirmó que Pierre Gasly se perderá el Gran Premio de Abu Dhabi durante la última FP1 del campeonato

Gasly, por su parte, fue reflexivo con el 2025

Y mientras Colapinto dialogaba con ESPN, Pierre Gasly se sentó con la prensa internacional, donde también se mostró suelto al hablar, y se refirió casi con desprecio a la temporada que termina este fin de semana. “¿El 2025? Definitivamente no lo voy a extrañar“, admitió el francés. “En cuatro días por fin se acaba.

Gasly no quiere saber nada con el 2025 y está impaciente por el fin de la temporada. (Getty)

“Estoy orgulloso del equipo que nunca se rindió. A pesar de los resultados, siempre intenté impulsar al equipo, voy a estar muy feliz de avanzar hacia el 2026, que debería ser un año mucho más emocionante y exitoso para nosotros como equipo”, agregó.

El francés sumó 22 puntos en el campeonato hasta la fecha, los únicos de Alpine en toda la temporada, y tiene todas las esperanzas puestas en que el auto del 2026 sea mucho más competitivo, que le permita tener opciones reales de luchar por los puntos cada fin de semana y no que cada unidad conseguida sea una epopeya.

En síntesis

  • Franco Colapinto reconoció que la noticia de su llegada a la F1 con Williams en 2024 fue el momento que “más disfrutó” en el automovilismo.
  • Franco Colapinto reveló que fue llamado por James Vowles en el simulador de Williams para firmar los papeles y luego siguió su trabajo.
  • Pierre Gasly sumó 22 puntos, todos los de Alpine en la temporada 2025, y declaró que no extrañará el año y que espera un 2026 exitoso.
germán celsan
Germán Celsan

