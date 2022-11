En esta ola de lesiones en la Selección, en la cual posiblemente Giovani Lo Celso se quede sin ir al Mundial de Qatar, una de las buenas noticias fue la recuperación de Guido Rodriguez, quien venía arrastrando un problema en la cadera y otro muscular. El volante del Betis, había sentido un dolor en el cuádriceps de la pierna derecha ante Ludogorets, por la UEFA Europa League y pidió el cambio por precaución.

En diálogo con TyC Sports, el volante central comentó: "Ya estoy bien". Además, explicó que fue lo que le pasó: "Es un poco el golpe, muchos viajes y carga de partidos. Hoy ya estoy bien, no va a haber problemas más serios. A medida que pasen los días voy a estar mejor. La cadera estaba un poco sobrecargada y me senté antes de seguir machacándola. Me hacía correr mal y eso empieza a traer otras cosas. Es una zona muy molesta para correr".

Sobre su participación en el próximo partido del Betis, que será el domingo contra Sevilla, destacó: "Todavía no sé si voy a jugar, hoy ya pude entrenar con el grupo y mañana lo haré de nuevo. Es cuestión de hablar con el técnico (Manuel Pellegrini). A mí me gusta llegar con rodaje, cuando arrancan los partidos hay que jugar al 100 por ciento porque si no puede ser hasta contraproducente".

El último partido del Betis por La Liga, es el 10 de noviembre ante el Valencia, por lo que a partir del 11/11, tanto Guido Rodriguez, como su compañero de equipo Germán Pezzella, ya podrán estar a disposición de Lionel Scaloni.