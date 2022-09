La cabeza de Emiliano Martinez, como la de millones de argentinos, está puesta en el Mundial de Qatar 2022. Por ello, el 1 de la Selección Argentina vive su día a día imaginando partidos, situaciones extremas y definiciones por penales. Y aunque no pierde la calma, a casi dos meses del inicio de la Copa del Mundo, ya cuenta las horas.

En diálogo con Clarín, Dibu tocó varios temas, se mostó ansioso y con ganas de jugar y confesó una promesa que le hizo a su entorno hace más de cuatro años. Nadie conocía la historia y el del Aston Villa sorprendió a todos.

La promesa de Dibu Martínez que nadie conocía

A la hora de tocar el tema "Mundial", el arquero de la Scaloneta mostró su fanatismo: "He llorado cuando perdimos con Alemania por penales". Y comenzó a narrar una anécdota que nunca había dicho públicamente...

"En Rusia, en la eliminación con Francia, estaba en la cancha con mi hermano y un amigo y les prometí que iba a jugar el próximo Mundial", comenzó el 1. Y remató: "Les dije: 'El próximo lo tengo que atajar yo'. Y ahora cada vez que me lo recuerdan pienso que lo estoy logrando. Pero todavía falta, queda un mes largo de competencia".

Continuando en el tema, analizó una vieja frase suya. "Una vez que agarre el arco de Argentina no me sacan más", dijo antes de su debut. Ahora, con el tiempo, cuenta cómo maneja esa confianza: "Siempre supe que lo podía ser. Desde los 13 años sabía que podía llegar a ser el arquero de la Selección. Cuando fui cada vez más grande me fui preparando más y más. Y cuando me tocara la chance yo sabía que no la iba a dejar pasar".