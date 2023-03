La Selección Argentina no quiso dejar ningún detalle librado al azar en su paso por Santiago del Estero y fue por eso que la utilería, entendiendo la dimensión que el partido amistoso disputado en el estadio madre de Ciudades tenía también para los futbolistas de Curazao, tenía preparadas varias réplicas de la camiseta de Lionel Messi para repartir entre ellos.

El capitán tuvo una actuación estelar. Celebró su gol 100 con La Albiceleste y convirtió luego dos más para una goleada 7-0 a la que también hicieron su aporte Nicolás González, Enzo Fernández, Ángel Di María y Gonzálo Montiel. Quien más tuvo que sufrir ese poderío ofensivo fue el arquero Eloy Room, pero a la vez fue el jugador de la visita que más feliz terminó la noche.

Esto tuvo que ver con que si bien había camisetas preparadas para todos, fue él quien recibió de manos del propio Lionel Messi la que había utilizado durante el partido. "Para mí es un sueño hecho realidad. Todo el mundo es fan de Messi y yo jugué contra él", le dijo el arquero caribeño a TyC Sports.

"Fue un partido duro. Me hizo algunos goles, pero también tapé algunos buenos tiros suyos. Después del partido él también me dijo eso, que había tenido buenas atajadas, y eso significa mucho para mí. Tengo que guardarlas a todas en Youtube. No me voy a sacar esta camiseta nunca más, ni para dormir", agregó.

Poco tiempo después, Eloy Loom publicó una historia en su cuenta de Instagram mostrando la camiseta que le regaló Lionel Messi. "Los sueños se vuelven realidad", escribió como leyenda.