"No hay excusas": la dura autocrítica de Messi tras la derrota de Argentina

La Selección Argentina tuvo el debut menos esperado en el Mundial de Qatar. A pesar del gol de Lionel Messi en el inicio del encuentro, Arabia Saudita fue más -sobre todo en el complemento- y se quedó con un merecido 2-1 que quedará en la historia de los Mundiales por la caída de un gran candidato en la primera jornada del certamen.

A raíz de un resultado completamente inesperado, varios referentes del campeón de América decidieron hablar en la zona mixta del estadio de Lusail y la palabra más esperada fue la de Lionel Messi, quien mostró un gran descontento con lo hecho en el segundo tiempo pero que confía en este plantel para revertir la situación.

+ Fixture completo del Mundial de Qatar

"Es un golpe muy duro para todos, no esperábamos empezar de esta manera", comenzó expresando la Pulga por el marcador final. Sin embargo, el mensaje para el futuro es alentador. "Por algo pasan las cosas. Hay que preparar lo que viene, tenemos que ganar o ganar y depende de nosotros".

La autocritica no faltó, pero tampoco la muestra de unidad. Con signos positivos, Leo cerró su rueda de prensa hablando de sus compañeros. "No hay excusas. Vamos a estar más unidos que nunca. Este grupo es fuerte y lo ha demostrado. Es una situación que hace mucho tiempo no nos tocaba pasar. Ahora hay que demostrar que este es un grupo de verdad", señaló el gran capitán del barco que, lejos de dejar una imagen de desazón, está tirando para adelante al igual que sus compañeros. A pensar en México.