Uno de los abanderados de Argentina en el sorteo del Mundial de Qatar fue Sergio Agüero. El Kun, que ayer confirmó que será un hincha más en la competencia y no viajará junto a la delegación, dijo presente en Doha y vivió el evento desde adentro.

"¿Vamo a sortear, Kun?", le puso la cuenta oficial del Mundial al propio exfutbolista. Hasta ahí, todo normal. Sin embargo, durante el transcurso del sorteo el ex-Independiente soltó tuits que nadie imaginaba de su parte.

"Argentina vs Mexico el 26/11 a las 4pm Qatar , en Education City Stadium", tiró el goleador, que se disfrazó de informante desde el lugar de los hechos. Minutos más tarde, amplió los datos: "Polonia vs Argentina el 30/11 a las 10pm Qatar en el Lusail Stadium". Cuando salió la última bolilla, redondeó: "Argentina vs. Arabia Saudí el 22/11 a las 10pm Qatar en Lusail Stadium". ¡Ya es periodista!

En los comentarios, todos disfrutaron de esta nueva faceta del Kun. ¿Le habrá gustado el grupo?