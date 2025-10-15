El encuentro que la Selección Argentina tuvo con Puerto Rico bajo el marco de la fecha FIFA de octubre, para Lionel Scaloni tuvo una causa principal: probar nuevos jugadores. La idea del cuerpo técnico fue la de evaluarlos para saber si están capacitados para integrar la lista que debe conformar para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Por eso, por el campo de juego desfilaron los nombres de José Manuel López (fue titular y jugó 60 minutos), Aníbal Moreno (reemplazó en el entretiempo a Giovani Lo Celso), Lautaro Rivero (suplantó a Nicolás Otamendi para el complemento) y hasta Facundo Cambeses, que participó unos 15 minutos en el lugar de Emiliano Martínez. Todos ellos vivieron una jornada inolvidable al haber lucido por primera vez el escudo de la AFA en el pecho.

No obstante, para uno de los futbolistas más afianzados en el ciclo de Lionel Scaloni también fue un partido especial, puesto que logró alimentar su recorrido dentro de la Selección Argentina. Se trata de Lautaro Martínez, quien marcó dos de los 6 tantos que la Albiceleste le marcó al combinado boricua (los otros los hicieron Alexis Mac Allister en dos ocasiones, Gonzalo Montiel y Steven Echevarria en contra).

Es que gracias a su doblete, el Toro alcanzó la cifra de 35 gritos en 74 presentaciones en el equipo nacional mayor, igualando así la suma de Hernán Crespo (que obtuvo la misma cantidad en 64 encuentros). De esta forma, el ex Racing comparte con Valdanito el cuarto escalón dentro de la tabla de los máximos goleadores de la historia del combinado celeste y blanco.

Asimismo, vale mencionar que Lautaro, ahora, tiene entre ceja y ceja meterse al top 3 de esta clasificación. Para eso, buscará igualar y/o superar el registro de Sergio Agüero de 41 anotaciones en 101 cotejos. Por cierto, en el segundo lugar está Gabriel Omar Batistuta con 55 en 78 y primer Lionel Andrés Messi con 114 en 195.

Lautaro Martínez, quinto máximo goleador de la historia del Inter de Milán

Lautaro Martínez también se ubica entre los máximos artilleros de la historia del Inter de Milán. El bahiense registra 158 celebraciones en 342 partidos, números que lo posicionan como el quinto mayor goleador de todos los tiempos del equipo nerazzurro. Con 15 goles más superará a Roberto Boninsegna y de esa forma se colocará en el podio en esta clasificación.

