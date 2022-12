A 24 horas de la goleada de la Selección Argentina a Croacia, Francia hizo los deberes venciendo a Marruecos en la segunda semifinal y se definió el partido que verá al nuevo campeón de la Copa del Mundo. El reencuentro de ambas selecciones luego del 4-3 en el Mundial de Rusia que terminó con el conjunto galo con la corona que mantiene hasta el día de hoy.

En la previa al Mundial, mucho se apuntó contra Kylian Mbappé y sus reiteradas declaraciones en contra del fútbol sudamericano, más precisamente por las palabras que pronunció en diálogo con TNT Sports. "La ventaja que tenemos acá es que siempre jugamos partidos de mucho nivel y eso no les pasa a Argentina o a Brasil. En Sudamérica el fútbol no está tan avanzado como en Europa", había asegurado sin ningún tipo de rodeos.

+ Fixture completo del Mundial de Qatar 2022

Como si fuera poco, una vez iniciada la Champions League se volvió a avivar el fuego a raíz de la polémica comparación de la "Tortuga" cuando el PSG se cruzó con Juventus en la fase de grupos. A pocas semanas de protagonizar un mini-choque por una fuerte patada del argentino, el volante fue consultado por su relación con Mbappé y la respuesta sorprendió a más de uno.

"No sé. No soy quién para hablar de él. Yo tenía relación con los que tenía relación. Con los que no, no te puedo hablar", declaró Leandro Paredes en diálogo con ESPN. En medio del escándalo provocado por las declaraciones del francés acerca del fútbol sudamericano, el jugador de la Juve aseguró que no tenía mucho trato con el delantero pese a haber compartido equipo durante los últimos tres años. Ahora se volverán a ver las caras ni más ni menos que en la final del mundo.

