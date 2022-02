A un ex Villarreal le consultaron cómo se sentía usar la 10 de la Selección Argentina y sorprendió a todos. "Hay que estar preparado, yo no podía ni comer", comentó.

La 10 es una camiseta pesada. Diego Armando Maradona, Lionel Messi, Pelé, Zidane, Ronaldo, los grandes de la historia la vistieron. Por eso, no es para cualquiera. Y así lo demostró Héctor Cantero, ex Vélez y Villareal. "Tenía un nudo en la panza, no podía ni comer. Es un arma de doble filo, hay que estar preparado", contó al aire de TNT Sports.

Al mediocampista de 32 años, que hoy defiende la camiseta de Platense, le tocó la tarea más compleja: debutar con la 10 en la espalda y Brasil enfrente. "Cuando me dan la 10 estábamos en la habitación y yo le quería decir que no me de la 10, no sabía cómo decirle", contó Tito que recibió toda la confianza de Alejandro Sabella.

El día que Canteros usó la 10 de la Selección Argentina

Marchaba el año 2011 y Héctor Canteros era considerado uno de los mejores volantes centrales del fútbol argentino. Por ello, Pachorra le entregó la camiseta más pesada en el duelo se jugó el 14 de septiembre de aquel año en el Estadio Mario Alberto Kempes. Juan Sebastián Verón y Juan Román Riquelme, los dos que podían cargar con el 10, estaban lesionados y la responsabilidad cayó sobre Tito.

Con 22 años y un presente magnífico en Vélez, Canteros fue el mejor de la cancha ante la Verdeamarela. Tal es así que se llevó hasta un elogio de Ronaldinho: “Me gustó el 10, distribuyó muy bien”. ¿Cómo formó la Selección en Córdoba? Orión; Pillud, S. Domínguez, Desábato, Cellay, Papa; A. Fernández, Canteros, V. Zapata; J. M. Martínez y Boselli. Enfrente estuvieron Paulinho, Casemiro, Neymar y Dinho. El duelo terminó 0-0.

La carrera de Canteros tras usar la 10 de la Argentina

Luego de una noche mágica en el Kempes, pasó de Vélez al Villareal y luego vistió las camisetas de Flamengo y Chapecoense de Brasil y Ankaragücü de Turquía antes de retornar al fútbol argentino. En su retorno, Tito pasó por Patronato y fue refuerzo de Platense para el 2022.