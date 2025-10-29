A siete meses del Mundial de 2026, Joaquín Panichelli, goleador de la Ligue 1, reveló si tuvo contacto con la Selección Argentina: “Es lo máximo”

Con ocho goles en nueve jornadas disputadas, Joaquín Panichelli es el máximo goleador de la Ligue 1 y figura destacada de un Racing de Estrasburgo al que nada tardó en acoplarse desde su arribo a finales de julio procedente del Deportivo Alavés, club dueño de su ficha que lo había cedido al Mirandés de la Segunda División de España.

El meteórico ascenso que ya lo puso en la boca de toda Europa y su probada capacidad de adaptarse rápido a nuevos compañeros, ideas y estilos de juego, han incrementado en las últimas semanas los pedidos de una oportunidad para el delantero en la Selección Argentina que conduce Lionel Scaloni y que en nada más que siete meses disputará el Mundial de 2026 en el que buscará revalidar el título conquistado en Qatar.

Autor de dos goles ante PSG que le dieron todavía mayor visibilidad, Panichelli se refirió a esa posibilidad y ese deseo personal en una entrevista reciente concedida a ESPN: “Tengo un buen presente y para el argentino es lo máximo que le puede pasar ser citado para la Selección Argentina”, manifestó.

Con Lautaro Martínez y Julián Álvarez con lugar asegurado en el ataque de no mediar ningún imprevisto, las últimas convocatorias de Lionel Scaloni dieron un voto de confianza a José Manuel López, de Palmeiras. Pero el jugador que pasó por River sin llegar a debutar en Primera División se mantiene a la expectativa de un llamado futuro, ya sea para la próxima Fecha FIFA de noviembre o más adelante.

Joaquín Panichelli, la sensación de la Ligue 1.

Consultado en ese sentido sobre la existencia de un contacto con Lionel Scaloni u otro integrante de su cuerpo técnico, Panichelli respondió: “Por el momento no. Uno siempre espera que lo observen. Trato de no pensar en eso, en rendir bien en mi club y así las cosas buenas fueron y van a ir llegando”.

Por otro lado, el delantero aseguró que es lógico que los hinchas argentinos recién hayan empezado a conocerlo, por haber dado el salto a Europa sin haberse estrenado en Primera División: “Como con cualquier jugador que no pisó el fútbol profesional en Argentina, como Boca, River, Vélez, es normal que la gente no te conozca”, dijo.

Nueve de área

A la hora de definirse como futbolista, Joaquín Panichelli aseguró que se considera un nueva de área y explicó: “Tengo buenos recursos para definir y estar ahí en el área. Pero el fútbol te exige mostrarte en otras facetas y a mí me gusta moverme, salir del área y ayudar en la generación”.

Además, eligió a dos centrodelanteros con los que siente gran identificación: “(Erling) Haaland es el prototipo perfecto del goleador, por sus tremendas características. Siempre me gustó (Olivier) Giroud, también”.

Fanático del Diego

Otra revelación de Joaquín Panichelli que ayuda a comenzar a conocerlo en profundidad fue la de su incondicional fanatismo por Diego Maradona. “Me lo inculcó mi papá”, reconoció. Y destacó: “Tenemos la suerte de que él y Messi son argentinos. No llegué a conocerlo personalmente a Diego. El día que él falleció estaba en Buenos Aires y me tomé el subte, a la mañana temprano, para ir a despedirlo a la Casa Rosada”.